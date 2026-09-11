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Η επιστροφή στο σχολείο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι επιστρέφει και το καθημερινό άγχος του «τι θα βάλουμε αύριο στο ταπεράκι των παιδιών;». Γιατί θέλουμε το γεύμα των παιδιών να είναι υγιεινό και θρεπτικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει ποικιλία, να τους αρέσει και το σημαντικότερο να μη γυρίζει κάθε μεσημέρι στο σπίτι σχεδόν ανέγγιχτο.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, θέλουμε οι επιλογές μας να είναι και εύκολες, γρήγορες και πρακτικές για να διευκολύνουν και την δική μας καθημερινότητα. Και όταν μάλιστα τα παιδιά μας είναι ιδιαίτερα επιλεκτικά ή δυσκολεύονται με το φαγητό, η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο απαιτητική για έμας.

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Σύμφωνα με παιδοδιαιτολόγο της Cleveland Clinic, δεν χρειάζεται κάθε σχολικό γεύμα να είναι περίπλοκο ή να περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικά υλικά. Ένα ισορροπημένο lunch box μπορεί να συνδυάζει πρωτεΐνη, δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά, ενώ παράλληλα να αφήνει χώρο για τις προτιμήσεις του παιδιού.

Έτσι, αντί να προσπαθούμε κάθε πρωί να πείσουμε τα παιδιά να δοκιμάσουν κάτι εντελώς καινούργιο, μπορούμε να βασιστούμε σε γνώριμες γεύσεις και να τις κάνουμε λίγο πιο θρεπτικές.

1. Μίνι σάντουιτς με αγγούρι και τυρί κρέμα

Τα απλά είναι συχνά και τα πιο επιτυχημένα όταν έχουμε να κάνουμε με επιλεκτικούς πιτσιρικάδες.Το BBC Good Food προτείνει, μαλακό ψωμί ολικής άλεσης, τυρί κρέμα και λεπτές φέτες αγγουριού που δημιουργούν ένα ήπιο σάντουιτς χωρίς έντονες γεύσεις ή περίεργες υφές.

Μπορούμε να το κόψουμε σε μικρά τετράγωνα ή με κουπ πατ με σχέδια ώστε να γίνει πιο διασκεδαστικό.

2. Ρολάκια με κοτόπουλο, καρότο και αβοκάντο

Μια τορτίγια μπορεί να γίνει η βάση για ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο lunch box. Βάζουμε μέσα κοτόπουλο, λίγο αβοκάντο και τριμμένο καρότο και την τυλίγουμε σφιχτά πριν την κόψουμε σε μικρά ρολάκια.

Το συγκεκριμένο σχήμα βοηθά και τα παιδιά που δεν αγαπούν τα μεγάλα σάντουιτς, ενώ παράλληλα μας επιτρέπει να προσθέσουμε πρωτεΐνη, λαχανικά και καλά λιπαρά σε ένα μόνο φαγητό. Το BBC Good Food προτείνει τον συγκεκριμένο συνδυασμό ως γρήγορη και υγιεινή επιλογή για παιδικό lunch box.

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3. Ρολάκια γαλοπούλας με τυρί και λαχανικά

Αν το παιδί προτιμά τις πολύ απλές γεύσεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι που ήδη γνωρίζει: γαλοπούλα και τυρί. Τα τυλίγουμε σε μια τορτίγια και προσθέτουμε, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, λίγο αγγούρι ή τριμμένο καρότο.

Η γαλοπούλα αποτελεί μια εύκολη πηγή πρωτεΐνης και, σε συνδυασμό με τυρί και λαχανικά, μπορεί να γίνει ένα χορταστικό μικρό γεύμα. Η Cleveland Clinic προτείνει επίσης τον συνδυασμό γαλοπούλας, τυριού και λαχανικών ως πρακτική επιλογή για παιδικά γεύματα και σνακ.

4. Bento box με μικρές, ξεχωριστές μερίδες

Τι είναι, όμως, το bento box; Το web-japan.org σημειώνει ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα lunch box με μικρές, ξεχωριστές θήκες, όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε διαφορετικά τρόφιμα χωρίς να αναμειγνύονται μεταξύ τους. Η ιδέα προέρχεται από την ιαπωνική παράδοση του bento, δηλαδή ενός ατομικού γεύματος που μεταφέρεται σε κουτί.

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Για πολλά παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα το ίδιο το φαγητό αλλά το ότι «όλα ακουμπούν μεταξύ τους». Εδώ ένα lunch box με ξεχωριστές θήκες μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά.

Μπορούμε να βάλουμε σε διαφορετικά τμήματα λίγη γαλοπούλα ή κοτόπουλο, τυρί, κράκερ ολικής άλεσης, αγγούρι, καρότο και ένα φρούτο. Έτσι, το παιδί βλέπει ξεκάθαρα τις επιλογές του και μπορεί να αποφασίσει με ποια σειρά θα τις φάει.

Το Harvard Health, επίσης, προτείνει τα σπιτικά bento-style lunch boxes ως έναν απλό τρόπο να συνδυάζουμε διαφορετικές ομάδες τροφίμων χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

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5. Μίνι μάφινς από αυγό

Τα αυγά είναι ένας εύκολος τρόπος να προσθέσουμε πρωτεΐνη στο lunch box χωρίς να χρειάζεται να ετοιμάσουμε ένα ολόκληρο γεύμα. Χτυπάμε αυγά, προσθέτουμε λίγο τυρί και, αν το παιδί το δέχεται, ψιλοκομμένα λαχανικά και τα ψήνουμε σε μικρές θήκες για μάφιν.

Το αποτέλεσμα είναι μικρές μπουκιές που τρώγονται εύκολα με το χέρι και μπορούν να ετοιμαστούν από πριν. Το BBC Good Food περιλαμβάνει αντίστοιχα μάφιν μπουκίτσες με πέστο και αυγό στις υγιεινές επιλογές του για lunch boxes, επισημαίνοντας ότι είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και κατάλληλα για σχολικό γεύμα ή σνακ.

6. Σαλάτα ζυμαρικών με κοτόπουλο και λαχανικά

Δεν χρειάζεται κάθε lunch box να είναι σάντουιτς. Μια απλή σαλάτα ζυμαρικών μπορεί να γίνει ένα χορταστικό και ισορροπημένο σχολικό γεύμα, ειδικά όταν συνδυάζουμε τα ζυμαρικά με λαχανικά και μια πηγή πρωτεΐνης, όπως κοτόπουλο, αυγό ή τυρί.

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Μπορούμε να την ετοιμάσουμε από το προηγούμενο βράδυ και να προσαρμόσουμε τα υλικά ανάλογα με όσα τρώει το παιδί. Το BBC Good Food προτείνει μια αντίστοιχη εκδοχή με ζυμαρικά, πέστο, λαχανικά, ελληνικό γιαούρτι και κοτόπουλο, σημειώνοντας ότι μπορεί να προσαρμοστεί με διαφορετικές πηγές πρωτεΐνης.

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Το ζητούμενο δεν είναι το «τέλειο» lunch box

Όσο κι αν θέλουμε να γεμίζουμε το τάπερ με όσο περισσότερα θρεπτικά τρόφιμα γίνεται, το σημαντικό είναι τελικά να φαγωθεί. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε από τροφές που ήδη αγαπά το παιδί και να προσθέτουμε σταδιακά φρούτα, λαχανικά και πιο θρεπτικές εκδοχές των αγαπημένων του.

Ένα πρακτικό lunch box δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακό. Μπορεί να είναι απλώς ένα σάντουιτς ολικής άλεσης, λίγη πρωτεΐνη, ένα φρούτο και ένα λαχανικό. Και αν όλα αυτά είναι χωρισμένα σε μικρές, ξεχωριστές μερίδες, ακόμη καλύτερα. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ισορροπία και η ποικιλία μετράνε περισσότερο από το να προσπαθούμε να κάνουμε κάθε σχολικό γεύμα «τέλειο».

Με πληροφορίες από Cleveland Clinic,BBC Good Food , web-japan.org,Harvard Health,

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