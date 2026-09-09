Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Ελπίς μετά από προγραμματισμένη θεραπεία αντιγήρανσης NAD+ σε ιδιωτικό ιατρείο.

Η ενδοφλέβια χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας επιτρέπεται μόνο από αδειοδοτημένους ιατρούς σε νόμιμα κλινικά περιβάλλοντα λόγω πιθανών παρενεργειών στον μεταβολισμό.

Κατά τη διάρκεια της έγχυσης, η γρήγορη ροή του διαλύματος μπορεί να προκαλέσει ναυτία, ζάλη ή αίσθημα βάρους στο στήθος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καλλιτέχνης παρουσίασε λιποθυμικά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που καθιστούσε τη θεραπεία ακατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο εκλιπών είχε προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών στην Τεχνόπολη και τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Voice.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Πέμπτης, 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Ελπίς μετά την επίσκεψη του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες είχε προγραμματισμένο ραντεβού για την προηγμένη θεραπεία αντιγήρανσης NAD+.

Η ενδοφλέβια χορήγηση NAD+ είναι απολύτως νόμιμη στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται αποκλειστικά από αδειοδοτημένους ιατρούς σε θεσμοθετημένα και νόμιμα ιατρικά κέντρα ή κλινικές. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ιατρική πράξη και δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της εκτός ελεγχόμενου κλινικού περιβάλλοντος.

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Όσον αφορά το προφίλ ασφάλειας και τις παρενέργειες, η θεραπεία επηρεάζει άμεσα τον συστηματικό κυτταρικό και ενεργειακό μεταβολισμό του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης, εάν η ροή του διαλύματος γίνει με υπερβολικά γρήγορο ρυθμό, είναι συχνό να παρουσιαστούν τοπικές ή συστηματικές αντιδράσεις.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η ναυτία, ο πονοκέφαλος, οι κράμπες στο στομάχι, η ζάλη, καθώς και μια αίσθηση πίεσης ή βάρους στο στήθος. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται συνεχής ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, ώστε ο ιατρός να μπορεί να προσαρμόσει τον ρυθμό έγχυσης και να διασφαλίσει την ομαλή ανοχή του σκευάσματος από τον ασθενή.

Η συγκεκριμένη θεραπεία είναι πολύ δημοφιλής στο Χόλιγουντ και την κάνουν συχνά διασημότητες όπως η Τζένιφερ Άνιστον και η Γκουίνεθ Πάλτροου, ακόμα και νεότεροι σταρ όπως ο Τζάστιν Μπίπερ και η Κένταλ Τζένερ.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι φήμες για τα λιποθυμικά επεισόδια των τελευταίων ημερών

Άλλες πηγές που ελέγχονται επίσης για την αξιοπιστία τους, αναφέρουν ότι τις τελευταίες μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης συχνά δεν αισθανόταν καλά και μάλιστα είχε νιώσει να χάνει τις αισθήσεις του τουλάχιστον δύο φορές. Αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα έπρεπε να έχει υποβληθεί στην παραπάνω θεραπεία το συγκεκριμένο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Μαζωνάκης προετοιμαζόταν για τη μεγάλη του συναυλία στην Τεχνόπολη (20/9), ενώ είχε άλλες δύο προγραμματισμένες συναυλίες στο θεάτρο Άλσος. Σε λίγες μέρες θα ξεκινούσε γυρίσματα για τον νέο κύκλο του The Voice στον ΣΚΑΪ και στη συνέχεια θα ξεκινούσε πρόβες για τις χειμερινές του εμφανίσεις στο VOX του ομίλου Μαροσούλη- Κοταρίδη.