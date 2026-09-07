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Δεν υπάρχει απαραίτητα η ιδανική περίοδος για αλλαγές. Αν κάτι δεν μας αρέσει, έχουμε πάντα την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον φυσικά το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο Σεπτέμβριος όμως, ήταν ανέκαθεν ο μήνας για μια νέα αρχή. Είναι η εποχή που μας παρασύρει να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα, να πατήσουμε το κουμπί της επανεκκίνησης και να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με ανανεωμένη διάθεση και διαφορετικό αέρα.

Έτσι, αν αισθανόμαστε ότι μετά τις διακοπές παραμελήσαμε λίγο το σπίτι και τον προσωπικό μας χώρο και θέλουμε να τον ανανεώσουμε, ώστε να νιώθουμε και πάλι άνετα και χαλαρά μέσα σε αυτόν, ίσως ήρθε η στιγμή να το πάρουμε απόφαση. Καθώς το φθινόπωρο πλησιάζει και οι μέρες μικραίνουν, μεγαλώνει και η ανάγκη μας να δημιουργήσουμε έναν χώρο πιο φωτεινό, που θα αξιοποιεί όσο περισσότερο γίνεται το φως της ημέρας, αλλά και πιο ζεστό και φιλόξενο, ιδανικό για τις φθινοπωρινές βραδιές με την παρέα μας.

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Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να αγοράσουμε καινούργια έπιπλα ή να κάνουμε ανακαίνιση για να αλλάξει η ατμόσφαιρα του σπιτιού μας. Μερικές μικρές και ανέξοδες κινήσεις αρκούν για να το κάνουν να δείχνει πιο καθαρό, φωτεινό και φιλόξενο και, κυρίως, να μας κάνουν να νιώσουμε ξανά όμορφα στον χώρο μας.

1. Ανοίγουμε τα παράθυρα

Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται το σπίτι μας είναι λίγος καθαρός αέρας και περισσότερο φυσικό φως. Ανοίγουμε για λίγο τα παράθυρα και τις κουρτίνες, αφήνοντας τον αέρα να κυκλοφορήσει και το φως να μπει στον χώρο. Το Real Simple προτείνει ακόμη και 10 λεπτά πρωινής ανανέωσης καθημερινά.

Δεν είναι όμως μόνο θέμα αισθητικής. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) επισημαίνει ότι ο σωστός αερισμός βοηθά στη μείωση των ρύπων και των οσμών στο εσωτερικό του σπιτιού. Το άνοιγμα περισσότερων παραθύρων, όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία του αέρα.

Μάλιστα, μελέτη που εξέτασε τον αερισμό των υπνοδωματίων διαπίστωσε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα CO₂ συνδέονταν με καλύτερη ποιότητα ύπνου, λιγότερη υπνηλία και καλύτερη συγκέντρωση την επόμενη ημέρα.

2. Κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα

Δεν χρειάζεται να αδειάσουμε ολόκληρο το σπίτι. Επιλέγουμε μία επιφάνεια, όπως το τραπεζάκι του σαλονιού, μια βιβλιοθήκη ή τον πάγκο της κουζίνας, και απομακρύνουμε ό,τι περισσεύει και δεν το χρειαζόμαστε πραγματικά.

Η λογική είναι απλή: κρατάμε μόνο όσα πραγματικά θέλουμε να βλέπουμε. Όπως αναφέρει το Real Simple , ένας χώρος μοιάζει πιο ήρεμος όταν υπάρχει λιγότερη οπτική ακαταστασία.

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Όμως και εδώ υπάρχει κάτι περισσότερο από το αισθητικό κομμάτι. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) αναφέρει ότι η έρευνα συνδέει την ακαταστασία με στρες και άγχος, ενώ μπορεί να επηρεάζει και την παραγωγικότητά μας. Άρα, μερικά λεπτά τακτοποίησης μπορεί να κάνουν τον χώρο μας να δείχνει καλύτερα αλλά και να τον κάνουν να μας «βαραίνει» λιγότερο.

3. Φέρνουμε την φύση στο σπίτι μας

Ένα φυτό, μερικά λουλούδια σε ένα βάζο ή ακόμη και ένα μπολ με φρούτα στην κουζίνα μπορούν να αλλάξουν αμέσως την εικόνα ενός δωματίου. Δεν χρειάζεται, μάλιστα, να ξοδέψουμε χρήματα: μερικά κλαδιά ή λουλούδια από τον κήπο μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου όμορφα.

Συστηματική ανασκόπηση 19 μελετών διαπίστωσε ότι ακόμη και μικρής κλίμακας παρουσία πρασίνου, όπως γλάστρες και φυτά εσωτερικού χώρου, μπορεί να συνδέεται με μείωση του στρες και μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και χαλάρωσης.

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4. Αλλάζουμε το άρωμα του σπιτιού

Σύμφωνα με το apartmenttherapy.com το άρωμα είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους να αλλάξουμε την αίσθηση ενός χώρου. Καθώς περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, μπορούμε να αφήσουμε πίσω τις πολύ δροσερές και εσπεριδοειδείς νότες και να επιλέξουμε πιο ζεστά, ξυλώδη ή πικάντικα αρώματα, όπως κανέλα, κέδρο ή ευκάλυπτο. Μια νέα μυρωδιά μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή εποχική ανανέωση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε τίποτα άλλο στον χώρο.

Μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε ένα αρωματικό χώρου ή ένα κερί κοντά στην είσοδο, ώστε το άρωμα να γίνεται αντιληπτό από τη στιγμή που μπαίνουμε στο σπίτι. Η είσοδος, άλλωστε, είναι το πρώτο σημείο που συναντάμε και μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή «πρόγευση» της ατμόσφαιρας που επικρατεί στο υπόλοιπο σπίτι.

5. Μετακινούμε τα έπιπλα και τα διακοσμητικά

Πριν αγοράσουμε οτιδήποτε καινούργιο, «ψωνίζουμε» από το ίδιο μας το σπίτι.Όπως αναφέρει το Better Homes & Gardens ένα βάζο μπορεί να μεταφερθεί από το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι, ένας πίνακας να αλλάξει θέση, τα μαξιλάρια να μετακινηθούν σε έναν άλλο καναπέ ή ένα έπιπλο να τοποθετηθεί διαφορετικά. Ακόμη και η αλλαγή στη θέση ενός χαλιού ή μιας πολυθρόνας μπορεί να δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα σε έναν γνώριμο χώρο.

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Μάλιστα, οι ειδικοί του The Spruce προτείνουν να αναδιατάξουμε τα έπιπλα ώστε να βελτιώσουμε τη ροή του χώρου και να δημιουργήσουμε νέα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ακόμη και η απομάκρυνση ορισμένων αντικειμένων μπορεί να κάνει ένα δωμάτιο να δείχνει πιο ανάλαφρο.

6. Προσθέτουμε κάτι που μας αντιπροσωπεύει

Τέλος, δεν χρειάζεται το σπίτι μας να μοιάζει με σελίδα περιοδικού. Ένα σπίτι γίνεται πραγματικά φιλόξενο όταν δείχνει ότι κατοικείται από ανθρώπους. Μερικές φωτογραφίες, βιβλία που αγαπάμε, αντικείμενα από ταξίδια ή κάτι που συνδέεται με ένα αγαπημένο μας χόμπι μπορούν να δώσουν αμέσως περισσότερη προσωπικότητα.

Η έρευνα γύρω από την προσωποποίηση των κατοικιών δείχνει ότι το να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του χώρου μας συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σπίτι και με την ικανοποίησή μας από αυτό.

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Και αν περιμένουμε καλεσμένους, μπορούμε να προσθέσουμε μια μικρή, προσωπική πινελιά: τα αγαπημένα τους σνακ, ένα καλάθι για μια βραδιά ταινίας ή τα ποτά που προτιμούν. Γιατί τελικά, το πιο όμορφο σπίτι δεν είναι απαραίτητα το πιο τέλεια διακοσμημένο, αλλά εκείνο στο οποίο νιώθουμε άνετα.

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Με πληροφορίες από Real Simple, Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ,Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA), apartmenttherapy.com ,The Spruce