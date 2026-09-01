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Η ηλεκτρική σκούπα είναι από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους μας στο καθάρισμα του σπιτιού. Με ένα πέρασμα μπορούμε να μαζέψουμε ψίχουλα, σκόνη, τρίχες και μικρά σκουπιδάκια, όμως δεν είναι όλα τα υλικά κατάλληλα για αναρρόφηση.

Μάλιστα, ορισμένα απ’ όσα σπεύσουμε να σκουπίσουμε για να τελειώνουμε γρήγορα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή ακόμη και να δημιουργήσουν θέμα ασφάλειας.

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1. Σπασμένα γυαλιά

Όταν σπάσει ένα ποτήρι, η πρώτη μας σκέψη μπορεί να είναι να πάρουμε αμέσως την ηλεκτρική σκούπα για να εξαφανίσουμε και τα μικροσκοπικά κομμάτια. Καλύτερα να μην το κάνουμε με μια συμβατική σκούπα.

Τα αιχμηρά θραύσματα μπορούν να τραυματίσουν ή να σκίσουν τη σακούλα, να μπλοκάρουν τον σωλήνα και να προκαλέσουν ζημιά σε εσωτερικά εξαρτήματα. Το Which? προτείνει να μαζέψουμε πρώτα τα μεγαλύτερα κομμάτια προσεκτικά και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε σκούπα και φαράσι, ενώ ένα νωπό χαρτί κουζίνας μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσουμε τα πολύ μικρά θραύσματα.

Αν διαθέτουμε ειδική σκούπα υγρών/στερεών, πρέπει και πάλι να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς δεν είναι όλες σχεδιασμένες για αιχμηρά αντικείμενα.

2. Στάχτες από το τζάκι

Οι στάχτες μπορεί να μοιάζουν με εύκολη δουλειά για την ηλεκτρική σκούπα, όμως η συμβατική οικιακή σκούπα δεν είναι κατάλληλη για το τζάκι.

Όπως αναφέρει και το Real Simple ακόμη και όταν η φωτιά έχει σβήσει, μπορεί να παραμένουν θερμά ή αναμμένα υπολείμματα. Παράλληλα, τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια της στάχτης μπορούν να φράξουν τα φίλτρα και την τουρμπίνα αναρρόφησης, μειώνοντας την απόδοση της συσκευής ή ακόμη και προκαλώντας βλάβη στον κινητήρα.

Για τις στάχτες, λοιπόν, προτιμάμε μεταλλικό φαράσι και βούρτσα ή ειδική σκούπα σχεδιασμένη για στάχτες. Το ίδιο ισχύει και για μεγάλες ποσότητες πολύ λεπτής σκόνης, όπως γύψος ή αλεύρι, καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να επιβαρύνουν τα φίλτρα.

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3. Υγρά και κολλώδεις ουσίες

Εδώ ο κανόνας είναι απλός: η συμβατική ηλεκτρική σκούπα και τα υγρά δεν πάνε μαζί.

Αν χυθεί νερό, γάλα, καφές ή κάποιο άλλο υγρό, προτιμάμε χαρτί κουζίνας, πανί ή σφουγγαρίστρα, εκτός αν διαθέτουμε συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για υγρά. Το Bob Vila επισημαίνει ότι η εισχώρηση υγρού σε μια συνηθισμένη ηλεκτρική σκούπα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική βλάβη, ενώ η υγρασία που παραμένει μαζί με σκόνη και υπολείμματα μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές και ανάπτυξη μούχλας.

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν και κολλώδεις ουσίες, όπως μαρμελάδα, φυστικοβούτυρο, σιρόπια ή κόλλες, καθώς μπορούν να κολλήσουν στον σωλήνα και στις βούρτσες και να παγιδεύσουν σκόνη και υπολείμματα.

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4. Καλώδια, κέρματα και μικροαντικείμενα

Ας το παραδεχτούμε: όλοι έχουμε περάσει έστω μία φορά τη σκούπα πάνω από ένα καλώδιο επειδή βαριόμασταν να το μετακινήσουμε. Δεν είναι καλή συνήθεια.

Σύμφωνα με το Expert Reviews ένα καλώδιο που παγιδεύεται στη βούρτσα μπορεί να καταστραφεί, ενώ η επανειλημμένη τριβή μπορεί να φθείρει το εξωτερικό περίβλημά του και να αφήσει εκτεθειμένα τα καλώδια στο εσωτερικό. Αυτό αποτελεί ζήτημα ηλεκτρικής ασφάλειας.

Πριν περάσουμε τη σκούπα, καλό είναι επίσης να μαζεύουμε κέρματα, συνδετήρες, μικρά παιχνίδια, βίδες και άλλα σκληρά αντικείμενα. Μπορούν να μπλοκάρουν τον σωλήνα ή να προκαλέσουν ζημιά σε εσωτερικά εξαρτήματα.

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5. Χώμα από γλάστρες

Αν η γάτα μας ρίξει τη γλάστρα ή απλώς χυθεί λίγο χώμα στο πάτωμα, η σκούπα μοιάζει με την προφανή λύση. Ωστόσο, ειδικά αν το χώμα είναι ακόμη υγρό, καλύτερα να την αφήσουμε στην άκρη.

Το υγρό χώμα μπορεί να φράξει τη σκούπα, ενώ αν βρίσκεται πάνω σε χαλί, η πίεση από το πέλμα της συσκευής μπορεί να το σπρώξει βαθύτερα στις ίνες. Το Which? επισημαίνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα και προτείνει πρώτα να απομακρύνουμε το χώμα με βούρτσα ή φαράσι.

Μπορούμε να μαζέψουμε το μεγαλύτερο μέρος με φαράσι και βούρτσα και, αν έχει μείνει λίγο χώμα, να περιμένουμε να στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιήσουμε τη σκούπα.

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Με πληροφορίες από Which?,Real Simple,Bob Vila,Expert Reviews

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