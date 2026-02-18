Τα τελευταία χρόνια, το κόστος στο καθαριστήριο έχει αυξηθεί αισθητά και πλέον κάθε επίσκεψη μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση του μηνιαίου μας προϋπολογισμού. Και ενώ είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ρούχα που δεν μπορούμε να καθαρίσουμε με κανέναν άλλο τρόπο όπως κοστούμια από αγνό μαλλί, μεταξωτά φορέματα, παλτό ή ρούχα με ειδικές φόδρες , δεν ισχύει το ίδιο για όλα όσα στέλνουμε εκεί από συνήθεια.

Στην πραγματικότητα, πολλά καθημερινά κομμάτια της ντουλάπας μας, όπως πλεκτά, πουκάμισα, φορέματα από συνθετικά υφάσματα ή φουλάρια, θα μπορούσαν να καθαριστούν με ασφάλεια στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, συχνά τα στέλνουμε στο καθαριστήριο, ξοδεύοντας χρήματα χωρίς ουσιαστικό λόγο απλώς επειδή το γράφει η ετικέτα ή γιατί μας φαίνεται πιο «ασφαλές».

Ποια είναι λοιπόν τα ρούχα που πληρώνουμε άδικα για στεγνό καθάρισμα;

Όπως αναφέρεται και σε άρθρο στο inspiringsavings.com, αρκετές ετικέτες «dry clean only» (μόνο στεγνό καθάρισμα) είναι προληπτικές και όχι υποχρεωτικές. Ας δούμε ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις.

Πουκάμισα

Το inspiringsavings.com επιπλέον αναφέρει ότι τα απλά πουκάμισα από βαμβάκι ή βαμβακερά μείγματα δεν χρειάζονται απαραίτητα επαγγελματικό καθαρισμό.

Ένα απαλό πρόγραμμα με κρύο νερό, άμεσο άπλωμα και ένα ελαφρύ σιδέρωμα ή καθάρισμα με ατμό καθαρίζουν τέλεια το ρούχο.

Επιπλέον, το συχνό στεγνό καθάρισμα μπορεί να αφήσει κατάλοιπα χημικών στις ίνες.



Πλεκτά και μάλλινα (μαλλί και κασμίρ)

Όπως αναφέρει και το ihomerank.com αν και το μαλλί συνήθως απαιτεί ήπια φροντίδα, πολλά σύγχρονα μάλλινα είδη μπορούν να πλυθούν με πλύση στο χέρι ή σε ήπιο πρόγραμμα για ευαίσθητα στο πλυντήριο, με κρύο νερό και ειδικό απορρυπαντικό ώστε να διατηρούν το σχήμα τους.

Συνθετικά υφάσματα

Σε άρθρο στο blueland.com αναφέρεται πώς υφάσματα όπως πολυεστέρας, ναυλον, spandex και άλλα συνθετικά μείγματα είναι ανθεκτικά και αντέχουν στο πλύσιμο σε ήπια προγράμματα στο σπίτι. Τα περισσότερα καθημερινά κομμάτια που είναι φτιαγμένα από αυτά τα υλικά δεν χρειάζεται να τα πάμε για στεγνό καθάρισμα.



Επιπλέον το inspiringsavings.com προσθέτει πώς για φορέματα από πολυεστέρα, βισκόζη ή μείγματα με ελαστάνη ελέγχουμε πάντα την ετικέτα και χρησιμοποιούμε δίχτυ πλυντηρίου και πρόγραμμα για ευαίσθητα, ώστε να διατηρούνται τα χρώματα και η υφή. Το ίδιο ισχύει και για τις φούστες χωρίς σκληρή φόδρα και τα σακάκια που είναι από βαμβάκι, πλεκτό ή συνθετικά υφάσματα.

Λινά

Για παράδειγμα, και όπως αναφέρει το marthastewart.com το λινό πλένεται με κρύο ή χλιαρό νερό σε ευαίσθητο πρόγραμμα και στεγνώνει καλύτερα αν το αφήσουμε να στεγνώσει φυσικά, ώστε οι ίνες να παραμείνουν απαλές και να μην χαλάει το σχήμα του ρούχου.

Ρούχα που πρέπει σίγουρα να πηγαίνουν στο καθαριστήριο

Σύμφωνα με οδηγό του burkecleaners ορισμένα ρούχα δεν πρέπει να πλένονται στο σπίτι, καθώς το νερό και η «καταπόνηση» του πλυντηρίου μπορούν να αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα το ύφασμα ή τη δομή τους:

Δερμάτινα και σουέτ ρούχα

Το νερό καταστρέφει τα φυσικά έλαια του δέρματος, προκαλώντας σκλήρυνση, ρωγμές και παραμόρφωση.

Μεταξωτά και πολύ ευαίσθητα υφάσματα

Το μετάξι χάνει εύκολα τη λάμψη και το σχήμα του όταν έρθει σε επαφή με νερό ή κοινά απορρυπαντικά.

Ρούχα με χάντρες, παγιέτες ή περίτεχνα διακοσμητικά

Τα διακοσμητικά στοιχεία κινδυνεύουν να χαλαρώσουν, να σπάσουν ή να αποκολληθούν.

Παλτό και βαριά εξωτερικά ενδύματα

Τα πολλά στρώματα υφάσματος και οι ειδικές φόδρες απαιτούν επαγγελματικό καθαρισμό για να διατηρηθεί το σχήμα τους.

Με πληροφορίες από inspiringsavings.com, ihomerank.com, blueland.com , marthastewart.com και burkecleaners

