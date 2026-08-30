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Ένα βίντεο που προκαλεί οργή αλλά και ανατριχίλα έρχεται από τον ΒΟΑΚ. Όχι μόνο για την κατάφωρη παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά κυρίως επειδή μια τέτοια προσπέραση θα μπορούσε μέσα σε δευτερόλεπτα να εξελιχθεί σε μετωπική σύγκρουση.

Το περιστατικό καταγράφηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, έξω από τα Μάλια, σε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης όπου εκτελούνται έργα. Ο οδηγός Ι.Χ., θέλοντας να προσπεράσει δύο προπορευόμενα αυτοκίνητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, παρασύροντας και ξηλώνοντας τα πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια. Στη συνέχεια κινήθηκε για αρκετά μέτρα αντίθετα προς την κανονική ροή και επέστρεψε στη λωρίδα του.

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Το βίντεο έχει ήδη περιέλθει στις Αρχές, οι οποίες αναζητούν τον οδηγό προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον οδηγό.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Ν. 5209/2025, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυστηρά την αντικανονική προσπέραση. Για συγκεκριμένες απαγορευμένες περιπτώσεις προσπέρασης που υπάγονται στην κατηγορία Ε4 προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. (taxheaven.gr)

Το ποια ακριβώς διάταξη ή ποιες διατάξεις σωρευτικά θα αποδοθούν στον συγκεκριμένο οδηγό θα κριθεί από την Τροχαία μετά την ταυτοποίησή του και την εξέταση του βίντεο και της σήμανσης που υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη σοβαρή παράμετρος: τα κολωνάκια δεν βρίσκονται εκεί για διακόσμηση. Αποτελούν μέρος των μέτρων διαχωρισμού της κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, ενώ ο ΚΟΚ απαγορεύει την καταστροφή, παραποίηση, μετάθεση ή αλλοίωση μέσων και συσκευών ρύθμισης της κυκλοφορίας. Η σχετική δαπάνη αποκατάστασης μπορεί επίσης να καταλογιστεί στον υπαίτιο.

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Μια προσπέραση που μπορούσε να στοιχίσει ζωές

Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι ούτε τα 700 ευρώ ούτε το δίπλωμα.

Είναι ότι ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε έναν δρόμο που έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος, παρακάμπτοντας στην πράξη μέτρα που έχουν τοποθετηθεί ακριβώς για να αποτρέπουν τέτοιους επικίνδυνους ελιγμούς.

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Και όλα αυτά για να κερδίσει τι; Μερικά δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα που, αν ερχόταν εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο από απέναντι, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο.