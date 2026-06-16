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Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ έχει πραγματοποιήσει συνολικά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την ανάληψη και υλοποίηση των νέων συμβάσεων παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπογράμμισε ότι ο όμιλος έχει πλέον ολοκληρώσει τον στρατηγικό του μετασχηματισμό σε έναν καθαρά υποδομιακό όμιλο με επαναλαμβανόμενα έσοδα και σταθερή κερδοφορία, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαια που προέκυψαν από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κατευθύνθηκαν στην ανάπτυξη και όχι σε έκτακτες διανομές προς τους μετόχους.

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«Επιλέξαμε συνειδητά να επενδύσουμε τα έσοδα αυτά για να τροφοδοτήσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου και όχι να δώσουμε μέρισμα, όπως προέβλεπαν ορισμένες Κασσάνδρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα δύο μεγάλα έργα παραχώρησης, ο κ. Περιστέρης τόνισε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της Εγνατίας Οδού υπό το νέο καθεστώς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής του άξονα, ο οποίος, όπως είπε, παραλήφθηκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

«Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο περίπου 1.000 χιλιομέτρων, τον οποίο ανακατασκευάζουμε εκ βάθρων ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει πλήρως τον γεωστρατηγικό του ρόλο», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον ΒΟΑΚ, όπου οι εργασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, παρά τις σημαντικές τεχνικές και κατασκευαστικές προκλήσεις που παρουσιάζει το έργο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ταχεία υλοποίησή του, δεδομένης της ανάγκης αναβάθμισης ενός οδικού δικτύου που καταγράφει διαχρονικά υψηλό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη συμβολή των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους που κατασκευάστηκαν μέσω συμβάσεων παραχώρησης τα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Μέρισμα 41,4 εκατ. ευρώ

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 41,369 εκατ. ευρώ.

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Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2026, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 1 Ιουλίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου 2026.

Ο κ. Περιστέρης επανέλαβε ότι η στρατηγική του ομίλου βασίζεται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και όχι μέσω υπερβολικών διανομών προς τους μετόχους.

«Η αξία δημιουργείται με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις και όχι αυξάνοντας αλόγιστα το μέρισμα. Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε· δημιουργούμε αξίες που μας δίνουν το απαραίτητο οπλοστάσιο για τις επόμενες επενδύσεις», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι τα έσοδα από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

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