Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί στον Καβρό Αποκορώνου, επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ. Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν επιβάτες στο ένα όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που έσπευσε με τρία οχήματα και δέκα διασώστες.

Μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν και ο σύζυγός της μαζί με το μικρό παιδί τους. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από την Αυστραλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι τρεις τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.

Η τροχαία ΒΟΑΚ παρενέβη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς για αρκετή ώρα η κίνηση στο σημείο γινόταν με δυσκολία και μόνο από το ένα ρεύμα.