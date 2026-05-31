Η Σουπέτ, η καθαρόαιμη γάτα Βιρμανίας που έγινε γνωστή ως το αγαπημένο κατοικίδιο του Καρλ Λάγκερφελντ, φέρεται να είχε οριστεί ως αποδέκτης περιουσίας ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων μετά τον θάνατο του διάσημου σχεδιαστή το 2019.

Ωστόσο, παρά τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει, η γάτα δεν έχει μέχρι σήμερα λάβει τα χρήματα που της προορίζονταν και συντηρείται από την πρώην οικονόμο του Λάγκερφελντ, Φρανσουάζ Κακότ, η οποία αναφέρει «Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Δουλεύω με μερική απασχόληση για να τη συντηρήσω».

Ο επί χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία η Σουπέτ να συνεχίσει να έχει ποιοτική φροντίδα μετά τον θάνατό του. «Κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω τις επιθυμίες του», πρόσθεσε η Κακότ.

Πλέον, στα 14 της χρόνια, η Σουπέτ έχει απομακρυνθεί από τη χλιδάτη καθημερινότητα που απολάμβανε στο πολυτελές σπίτι του Λάγκερφελντ στο Παρίσι, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών, δίπλα στον Σηκουάνα. Εκεί ζούσε σε συνθήκες πολυτέλειας, χρησιμοποιώντας ακόμη και μπολ του οίκου Maison Goyard.

Σήμερα ζει σε ένα πιο λιτό περιβάλλον, σε διαμέρισμα με τη Φρανσουάζ Κακότ, την οικογένειά της και μία ακόμη γάτα που έχει υιοθετηθεί από το σπίτι.

Η μεταβολή στην καθημερινότητά της είναι αξιοσημείωτη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως κάποτε αποτελούσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες «διάσημες γάτες» στον κόσμο της μόδας. Μόνο το 2014, η Σουπέτ απέφερε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια μέσω εμπορικών συνεργασιών και διαφημιστικών καμπανιών. Μετά τον θάνατο του Λάγκερφελντ, ο οποίος διαχειριζόταν προσωπικά την επαγγελματική της εικόνα, η παρουσία της στον χώρο περιορίστηκε αισθητά.

Παράλληλα, η διαθήκη του σχεδιαστή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο δικαστικής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο Λάγκερφελντ είχε πλήρη πνευματική διαύγεια όταν προχώρησε στη διανομή της περιουσίας του, που εκτιμάται στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η γαλλική νομοθεσία δεν επιτρέπει στα ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία.

«Έπρεπε να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου», δήλωσε η Κακότ.