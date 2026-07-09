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Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με έναν οδηγό να πραγματοποιεί μια παράνομη και άκρως επικίνδυνη προσπέραση, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του αλλά και εκείνη των υπόλοιπων οδηγών.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ρέθυμνο, λίγο μετά την περιοχή του Αγίου Ραφαήλ. Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που οδηγός ασημί Ι.Χ. περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή προκειμένου να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, ενώ από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνται κανονικά άλλα αυτοκίνητα.

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Η σύγκρουση αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς οδηγός φορτηγού που κατευθυνόταν προς τα Χανιά έκανε ελιγμό για να αποφύγει το όχημα. Παράλληλα, οι οδηγοί των υπόλοιπων αυτοκινήτων αναγκάστηκαν να πατήσουν απότομα φρένο, προκειμένου να αποτρέψουν μια πιθανή μετωπική σύγκρουση ή καραμπόλα.

Παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε, το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, το βίντεο αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο εύκολα μια παράνομη προσπέραση μπορεί να εξελιχθεί σε θανατηφόρο τροχαίο, ιδιαίτερα σε έναν δρόμο όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες, όπως επισημαίνει το zarpanews.gr.

Οι επικίνδυνες προσπεράσεις και οι αντικανονικοί ελιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στον ΒΟΑΚ, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Το νέο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία ηχηρή υπενθύμιση ότι μια στιγμή απερισκεψίας αρκεί για να οδηγήσει σε μια ανείπωτη τραγωδία.