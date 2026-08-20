Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολίτης εντόπισε ένα εξαντλημένο όρνιο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Ρεθύμνου και το απομάκρυνε με ασφάλεια από το οδόστρωμα.

Ο ίδιος προσέφερε στο πτηνό τροφή και νερό, ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε από την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΝΙΜΑ.

Στη συνέχεια, ο πολίτης ενημέρωσε τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό και παρέλαβε το άγριο πτηνό για περίθαλψη.

Το όρνιο θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και πρόκειται να απελευθερωθεί στη φύση μόλις αναρρώσει πλήρως από την κατάσταση εξάντλησης.

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Συγκρινεί το βίντεο με την παροχή βοήθειας από πολίτη σε ένα όρνιο που το εντόπισε στην μέση του δρόμο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Ρεθύμνου. Το πτηνό ήταν σε σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, ακινητοποιημένο ενώ τον προσπερνούσαν δεκάδες αυτοκίνητα.

Ο κ. Θανάσης Γούναρης, έδωσε νερό και τροφή στο όρνιο και στην συνέχεια ενημέρωσε την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα και λμβάνοντας την σχετική καθοδήση κάλεσε κατόπιν τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου.

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Αυτή κινητοποιήθηκε άμεσα και παρέλαβαν το όρνιο με ασφάλεια».

Η ανάρτηση του κ.Γούναρη

«ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ»

Κινούμενος χθες στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, αντίκρισα ένα Όρνιο καταμεσής στον δρόμο. Ένα υπέροχο άγριο πλάσμα, εμφανώς εξαντλημένο, ενώ γύρω του τα αυτοκίνητα περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα.

Σταμάτησα αμέσως. Μαζί με άλλους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο, διακόψαμε για λίγο την κυκλοφορία και, με μεγάλη προσοχή, καταφέραμε να το απομακρύνουμε από το οδόστρωμα πριν συμβεί το χειρότερο.

Είχα μαζί μου μόνο λίγο νερό και λίγη γατοτροφή. Του έβαλα νερό και του έδωσα λίγη τροφή, κυρίως για να παραμείνει στο ασφαλές σημείο και να μην ξαναβγεί στον δρόμο. Και μείναμε εκεί μαζί του, προσπαθώντας να το προστατεύσουμε από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

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Επικοινώνησα αμέσως με την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα και, κατόπιν της καθοδήγησής τους, κάλεσα τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου.

Η ανταπόκρισή τους ήταν πραγματικά άμεση. Έφτασαν πολύ γρήγορα, παρέλαβαν το Όρνιο με ασφάλεια και μας ενημέρωσαν ότι φαίνεται εξαντλημένο και πιθανότατα χρειάζεται ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, όταν είναι έτοιμο, θα απελευθερωθεί ξανά εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη φύση. Ελεύθερο.

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς το έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η ζέστη, η έλλειψη νερού ή τροφής, κάποιος αποπροσανατολισμός ή ακόμη και οι πρόσφατες φωτιές στην περιοχή μπορεί να έχουν παίξει κάποιον ρόλο. Αυτό θα το γνωρίζουν οι ειδικοί.

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Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο:

Να μη χαθεί μια ζωή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που σταμάτησαν και βοήθησαν και ιδιαίτερα στη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την εξαιρετικά άμεση ανταπόκριση και την ασφαλή παραλαβή του πουλιού.

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Και τελικά ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο:

Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».

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