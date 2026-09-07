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Ένας οδηγός καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ξηλώνοντας στην πορεία τα πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν φτάσει στην ταυτοποίησή του.

Ανήλικος ο οδηγός που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο δράστης είναι ένας 17χρονος με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο, η οικογένεια του οποίου διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Σισίου. Εκτιμάται ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που βρέθηκε τουμπαρισμένο σε απόκρυμνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ανήλικος, ο πατέρας του, ο παππούς του αλλά και ένας φίλος του τελευταίου. Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκε στον φίλο του παππού και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα βρέθηκε να οδηγεί ο ανήλικος εγγονός.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι συλληφθέντες επιχείρησαν να το ξεφορτώθηκαν εκεί για να «σβήσουν» τα ίχνη και να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του οδηγού.