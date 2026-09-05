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Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση και την αναβάθμιση του στόλου της εταιρείας, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στον αμερικανικό δείκτη Nasdaq από το 2007.

Η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών στη Euronext Athens να αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διοίκηση της εταιρείας χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κίνηση στρατηγικό ορόσημο, το οποίο διευρύνει την επενδυτική βάση και ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ναυτιλιακού ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Ένα νέο κεφάλαιο στην 20ετή πορεία της ανοίγει η Star Bulk Carriers Corp., προχωρώντας στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens και ταυτόχρονα σε Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα.

Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη παράλληλη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens με άντληση κεφαλαίων μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Η Star Bulk είναι ήδη εισηγμένη στον Nasdaq, όπου διαπραγματεύεται από το 2007.

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Η Δημόσια Προσφορά στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 112,2 εκατ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται στον επενδυτικό σχεδιασμό για περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου. Παράλληλα, η παρουσία σε Αθήνα και Nasdaq διευρύνει την επενδυτική βάση της εταιρείας και δημιουργεί, σύμφωνα με τη Star Bulk, πρόσθετες δυνατότητες για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.

Σπύρος Καπράλος: «Στρατηγικός χαρακτήρας και ισχυρός συμβολισμός»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, χαρακτηρίζει την παράλληλη εισαγωγή επιλογή με «στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό», που αντανακλά τόσο το διεθνές αποτύπωμα όσο και τις ελληνικές ρίζες της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει, η κίνηση δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ ενός κλάδου στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και μιας κεφαλαιαγοράς που εισέρχεται σε νέα εποχή, ενώ ενισχύει την παρουσία της Star Bulk στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα.

Πέτρος Παππάς: Ορόσημο στην 20ετή πορεία

Στη στρατηγική διάσταση της επιλογής εστιάζει και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς.

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Χαρακτηρίζει την επικείμενη παράλληλη εισαγωγή «ορόσημο στην 20ετή πορεία μας», υπογραμμίζοντας ότι θα επιτρέψει στην εταιρεία να διευρύνει την επενδυτική της βάση, να βελτιώσει την πρόσβασή της στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία. Όπως τονίζει, στόχος είναι η Star Bulk να διατηρήσει ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στη Euronext Athens και να συμβάλει στην ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο.

Πότε ανοίγει η Δημόσια Προσφορά

Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

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Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα τέσσερα βήματα που χρειάζεται να κάνει ένας ιδιώτης για να συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά;

Βήμα 1: Χρειάζεται λογαριασμό ΣΑΤ

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Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει λογαριασμό και μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της Euronext Athens. Εάν δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί σε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία για να ανοίξει. Εάν ήδη διαθέτει λογαριασμό ΣΑΤ, απευθύνεται στην τράπεζα ή τη χρηματιστηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζεται κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και υποβάλλει την αίτησή του.

Βήμα 2: Πώς γίνεται η εγγραφή;

Το εύρος τιμής διάθεσης αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει κατώτατη και ανώτατη τιμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη διαδικασία, η ανώτατη τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους. Ας πάρουμε ένα απλό, υποθετικό παράδειγμα, εάν το εύρος ανακοινωθεί στα 24 έως 25 ευρώ, ο ιδιώτης θα εγγραφεί στα 25 ευρώ. Εάν ζητήσει 10 μετοχές, η αίτησή του αντιστοιχεί σε 250 ευρώ. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η τελική τιμή αγοράς θα είναι υποχρεωτικά 25 ευρώ.

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Βήμα 3: Πόσο θα πληρώσει τελικά;

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Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει ανάλογα με τη ζήτηση των θεσμικών επενδυτών και στην ίδια τελική τιμή θα αγοράσουν και οι ιδιώτες. Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν η τελική τιμή διαμορφωθεί στα 24,50 ευρώ, ο ιδιώτης θα χρεωθεί 24,50 ευρώ για καθεμία από τις μετοχές που τελικά θα του κατανεμηθούν. Άρα, με απλά λόγια, ο ιδιώτης εγγράφεται στην ανώτατη τιμή, αλλά αγοράζει στην τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία.

Βήμα 4: Γιατί μπορεί να πάρει λιγότερες μετοχές από όσες ζήτησε;

Το γεγονός ότι κάποιος ζητά έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών δεν σημαίνει ότι θα τις λάβει όλες. Από τις 4,4 εκατ. νέες μετοχές, το 30% ή 1,32 εκατ. μετοχές προορίζεται για τους ιδιώτες επενδυτές. Εάν η ζήτηση υπερβεί τις διαθέσιμες μετοχές, θα υπάρξει κατανομή.

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Για να γίνει κατανοητό ας δώσουμε ένα καθαρά υποθετικό παράδειγμα: Εάν οι ιδιώτες ζητήσουν συνολικά 13,2 εκατ. μετοχές, ενώ προς διάθεση σε αυτούς είναι 1,32 εκατ., οι διαθέσιμες μετοχές αντιστοιχούν στο 10% της συνολικής ζήτησης. Στο απλουστευμένο αυτό παράδειγμα, κάποιος που ζήτησε 10 μετοχές θα μπορούσε να λάβει τελικά μόνο μία. Επομένως, ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή δεν είναι γνωστός κατά την υποβολή της αίτησης.

Τα μεγέθη της Star Bulk

Πίσω από τη Δημόσια Προσφορά βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους στον χώρο της μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η Star Bulk έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,5 δισ. δολαρίων και διαθέτει 145 πλοία συνολικής αξίας 4,5 δισ. δολαρίων, με παρουσία σε 500 λιμάνια και 100 χώρες. Από το 2021 έχει διανείμει περισσότερα από 2,1 δισ. δολάρια στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών. Παράλληλα, έχει επενδύσει περισσότερα από 350 εκατ. δολάρια την τελευταία επταετία σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και προγράμματα, ενώ απασχολεί περίπου 3.000 ναυτικούς και στελέχη και διατηρεί γραφεία σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Σιγκαπούρη.