Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Άκης Πετρετζίκης εντάσσεται στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία δέκα ετών με τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Ο σεφ μεταφέρει τις εκπομπές Kitchen Lab και Akis Food Tour στο νέο του κανάλι, έχοντας ήδη ξεκινήσει τα απαραίτητα γυρίσματα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ενδεχομένως και συνεργασία με τις έντυπες εκδόσεις του ομίλου, καθιστώντας τη διαπραγμάτευση ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα για τον ίδιο.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, με την τηλεοπτική επιστροφή του σεφ να προγραμματίζεται για τον μήνα Οκτώβριο.

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Στο δυναμικό του ΣΚΑΪ ανήκει πλέον ο Άκης Πετρετζίκης, με τις φήμες να λένε ότι πρόκειται για την πιο επικερδή συνεργασία της καριέρας του. Ο διάσημος Έλληνας σεφ, που αποχώρησε από τον ALPHA μετά από 10 χρόνια, υπέγραψε με το κανάλι του Φαλήρου, καθώς περίμενε να λήξει πρώτα το σύμβόλαιό του και, εκτός απροόπτου, η επίσημη ανακοίνωση είναι θέμα ημερών.

Η συνθήκη ευνοεί αρκετά τον 42χρονο σεφ, καθώς η εταιρεία παραγωγής του διατηρεί τους τίτλους των δύο εκπομπών του, Kitchen Lab και Akis Food Tour, η οποίες μεταφέρονται αυτούσιες στον ΣΚΑΪ. Ο Άκης Πετρετζίκης έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα και η τηλεοπτική του επιστροφή αναμένεται μέσα στον Οκτώβρη.

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Άκης Πετρετζίκης: Διπλή συμφωνία με τον Όμιλο ΣΚΑΪ

Χωρίς ακόμα να επιβεβαιώνεται επίσημα, ακούγεται πως ο Άκης Πετρεζίκης έχει πετύχει διπλό deal με τον Όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου, που περιλαμβάνει και τις έντυπες εκδόσεις του. Αυτός ήταν και ο λόγος που η διαπραγμάτευση ήταν πιο σύνθετη και πήρε αρκετό χρόνο, ενώ για τον ίδιο, λένε, πως δεν ήταν εύκολη η απόφασή του να αλλάξει τηλεοπτική στέγη μετά από μια δεκαετία.

Ο Άκης Πετρετζίκης με τη Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και τα δύο τους παιδιά, Αχιλλέα και Ακυλίνα.

Άκης Πετρετζίκης: Πάνω από όλα τα παιδιά του

Σε μία από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Άκης Πετρετζίκης είχε αποκαλύψει την πιο τρυφερή του πλευρά, αυτή του πατέρα: «Πριν τα παιδιά είχα διαφορετική έννοια αγάπης και φόβου. Όταν είχε 39 πυρετό ο Αχιλλέας και τον έπιασα στα χέρια μου, δεν είχα ξαναστενοχωρηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου» παραδεχόταν χωρίς να κρύβει την αδυναμία που έχει στη μικρότερη κόρη του: «Δεν μπορώ να σου εξηγήσω πόσο δύσκολο κομμάτι είναι η κόρη για έναν πατέρα. Είναι η αχίλλειος πτέρνα του. Νιώθεις τόσο ευάλωτος όταν έχεις δίπλα την κόρη σου. Πάει να πέσει ο Αχιλλέας και τον σπρώχνεις. Πάει να πέσει η Ακυλίνα και πέφτεις κάτω να μην πέσει», σχολίαζε στη Ναταλία Γερμανού.

Ο ίδιος είχε μιλήσει όμως και για τον ρόλο του ως σύζυγος: «Η αγάπη για τη γυναίκα μου είναι ένα συναίσθημα που εξελίσσεται. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, τον γνωρίζεις, έχει μια θέση στην καρδιά σου. Όταν παντρεύεστε αποκτά άλλη. Όταν κάνετε παιδιά, άλλη. Αυτό είναι το ωραίο, να γίνεται όλο και καλύτερο. Είναι άλλη αίσθηση. Είναι πολύ φροντιστική για όλο τον κόσμο, θέλει να περιποιείται τους άλλους. Είναι νοσηλεύτρια, τώρα που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο θα ξεκινήσει ξανά τη δουλειά».