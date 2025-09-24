Απολαμβάνουμε χορταστική σαλάτα κουσκούς με χταπόδι ξιδάτο και ριγανάτο για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε κάππαρη, ελιές θρούμπες χοντροκομμένες, δυόσμο ψιλοκομμένο, ξερό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες και παξιμαδάκια χαρουπιού. Για το ντρέσινγκ θα χρησιμοποιήσουμε, ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα λεμονιού μαζί με λευκό ξύδι.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 50′

Υλικά

για τη σαλάτα

500 γρ. κουσκούς (το ζυμαρικό, όχι το δημητριακό)

10 ελιές θρούμπες, χοντροκομμένες, χωρίς κουκούτσια

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

1 κ.σ. κάππαρη, ξαλμυρισμένη και στραγγισμένη

2-3 παξιμαδάκια χαρουπιού, σπασμένα σε μικρότερα κομμάτια

τα φύλλα από 3-4 κλωνάρια δυόσμο, ψιλοκομμένα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για το ντρέσινγκ

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

½ κ.σ. ξίδι λευκό

ξύσμα από ½ λεμόνι

για το χταπόδι

1 χταπόδι βάρους περίπου 1 κιλού

120 ml ξίδι

180 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξερή ρίγανη

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

για το ντρέσινγκ

Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά σε ένα μπολάκι και αφήνουμε το ντρέσινγκ κατά μέρος, για να αναμειχθούν οι γεύσεις και τα αρώματά του, όσο ετοιμάζουμε την υπόλοιπη συνταγή.

για το ξιδάτο χταπόδι

Καθαρίζουμε και χωρίζουμε το χταπόδι στα πλοκάμια του.

Το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό ίσα να το καλύπτει και το σιγοβράζουμε σκεπασμένο μέχρι να μαλακώσει, για περίπου 30′. Προσθέτουμε το ξίδι και το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε με ανοιχτή κατσαρόλα για ακόμα 10′-15′. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τη ρίγανη και ανακατεύουμε.

Αφήνουμε το χταπόδι να κρυώσει μέσα στην κατσαρόλα με τη σάλτσα του. Παίρνουμε 400 γρ. για τη συνταγή και το κόβουμε σε κομμάτια-μπουκιές.

Φυλάσσουμε το υπόλοιπο σε κλειστό δοχείο, στο ψυγείο, για άλλη συνταγή. Είναι εξαίσιος μεζές για ούζο ή τσίπουρο.

για τη σαλάτα

Βράζουμε το κουσκούς σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας. Το στραγγίζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το κουσκούς, τα 400 γρ. χταπόδι, στραγγισμένο από τη σάλτσα του, τις ελιές, το κρεμμύδι, την κάππαρη, αλάτι και πιπέρι. Περιχύνουμε με το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε ξανά. Σκορπίζουμε τα κομματιασμένα παξιμάδια και τον δυόσμο και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #232» σε συνταγή Ολγας Ελευθερόγλου.