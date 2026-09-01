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Το παιδί γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω παρένθετης μητέρας.

Το γραφείο της οικογένειας γνωστοποίησε την είδηση επισημαίνοντας ότι το βρέφος έχει συμπληρώσει ήδη έναν μήνα ζωής.

Το ζευγάρι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό προσωπικό και την παρένθετη μητέρα για τη συμβολή τους.

Οι γονείς απολαμβάνουν αυτή την περίοδο τις πρώτες εβδομάδες της νέας οικογενειακής τους ζωής μακριά από τη δημοσιότητα.

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Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο μικρότερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, και η σύζυγός του, Νίνα Φλορ πέντε σχεδόν χρόνια μετά τον μεγαλοπρεπή γάμο τους στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, στις 23 Οκτωβρίου του 2021. Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε το γραφείο της οικογένειας του τέως βασιλιά, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε στην Αμερική μέσω παρένθετης μητέρας και έχει συμπληρώσει ήδη έναν μήνα ζωής. Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:

«Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν τη γέννηση του γιου τους, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

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Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.

Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος-

1.09.2026»

Η Νίνα Φλορ είχε κερδίσει τις εντυπώσεις με το νυφικό του οίκου Chanel.

Τα νέα δεδομένα στη ζωή του ζευγαριού εξηγούν και την απουσία τους το τελευταίο διάστημα από την κοινωνική ζωή της Ευρώπης. Στην τελευταία ανάρτησή της, που είχε γίνει πριν από τρεις εβδομάδες, η 39χρονη κόρη του κροίσου επιχειρηματία Τόμας Φλορ είχε δείξει την εντυπωσιακή κατοικία της στο Λονδίνο, την πόλη που περνάει τον περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.