Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα νήπιο 18 μηνών μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Mercy Gilbert μετά από πνιγμό στην πισίνα του σπιτιού του, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Αστυνομικοί στο σημείο εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη διάγνωση, υποστηρίζοντας ότι το παιδί παρουσίαζε ζωτικές ενδείξεις και προσπαθούσε να αναπνεύσει για αρκετή ώρα.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε ασθενή καρδιακό παλμό κατά την παραλαβή της σορού, οδηγώντας στη μεταφορά του νηπίου σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η εισαγγελία εξετάζει εισήγηση για άσκηση διώξεων κατά των γονέων λόγω ενδείξεων χρήσης ουσιών και συνθηκών κακοποίησης στο περιβάλλον του παιδιού.

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Μία αλλόκοτη υπόθεση βλέπει το φως της επικαιρότητας στην Αριζόνα, με ένα παιδάκι 18 μηνών να «επανέρχεται» στη ζωή στο νεκροτομείο, λίγες ώρες αφότου είχε επισήμως κηρυχθεί νεκρό. Είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα του σπιτιού του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το fox10tv.com, το νήπιο διακομίστηκε εσπευσμένα στο ιατρικό κέντρο Mercy Gilbert στις 8 Φεβρουαρίου, με τους εφημερεύοντες γιατρούς να διαπιστώνουν αμέσως τον θάνατό του. Ωστόσο, δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις, επισημαίνοντας στο προσωπικό ότι το παιδί παρουσίαζε ακόμα ζωτικές ενδείξεις.

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Οι γιατροί απέρριψαν κατηγορηματικά τις παρατηρήσεις των ενστόλων, αποδίδοντας τις κινήσεις του βρέφους σε ακούσιες μυϊκές αντιδράσεις από τις προηγούμενες προσπάθειες ανάνηψης. Μάλιστα, όταν ένας εκ των αστυνομικών προσπάθησε να παρέμβει και να μιλήσει προσωπικά με τον υπεύθυνο γιατρό που υπέγραψε τη διαπίστωση θανάτου, εκείνος τον προσπέρασε επιδεικτικά, λέγοντάς του ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη ιατρική κατάρτιση για να κρίνει την κατάσταση.

Arizona toddler comes back from the dead inside hospital morgue https://t.co/jsdxHPvgtB pic.twitter.com/GrZB4qEasa July 2, 2026

«Μου είπε αλαζονικά ότι ήταν ο γιατρός, ότι είχε πτυχίο ιατρικής, ότι πήγε στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο και για να τον αφήσω να κάνει τη δουλειά του», υποστήριξε στην αναφορά του. Ένας αστυνομικός άκουσε επίσης μία νοσηλεύτρια να λέει πως το παιδί είχε σφυγμό.

Παρά τις ενδείξεις ζωής που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, παρουσίαζε το νήπιο για περίπου μία ώρα ακόμη, ο γιατρός προχώρησε στην επίσημη διαπίστωση του θανάτου του. Ο αξιωματικός έγραψε στην αναφορά του ότι έβλεπε και άκουγε αέρα να βγαίνει από το σώμα του παιδιού και ότι του φαινόταν πως το παιδί προσπαθούσε να αναπνεύσει.

Ακόμη και μετά τη μεταφορά του παιδιού στο νεκροτομείο, ο αστυνομικός ανέφερε ότι είδε το παιδί να αναπνέει και πάλι. «Παρατήρησα ξανά αυτό που έμοιαζε είτε με προσπάθεια να πάρει ανάσα είτε με εκπνοή αέρα, σχεδόν μία ώρα αργότερα», αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας.

Σε ηχητικά ντοκουμέντα ο αστυνομικός ενημερώνει την οικογένεια πως θα πρέπει να αποχαιρετήσει το παιδί. Λίγες ώρες αργότερα, ο ιατροδικαστής που έφτασε για να παραλάβει τη σορό διαπίστωσε ότι το παιδί είχε ασθενή καρδιακό παλμό και αμέσως το νήπιο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Phoenix Children’s Hospital, όπου υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία.

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Παρά τη θετική εξέλιξη, η οικογένεια ανέφερε ότι το παιδί θα χρειαστεί μακρά αποκατάσταση, εκτεταμένες θεραπείες, συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη για την πλήρη ανάρρωση των οργάνων του.

Σε ενημέρωση στις 14 Φεβρουαρίου γνωστοποίησαν ότι εξακολουθούσε να αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, ενώ το ιατρικό προσωπικό τον χαρακτήρισε «μωρό-θαύμα».

An Arizona toddler was found breathing inside a Gilbert hospital morgue after being declared dead hours earlier by an Arizona doctor, according to police records.



https://t.co/e7MTbNipQk Advertisement July 2, 2026

Σημειώνεται τέλος ότι η οικογένεια βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η αστυνομία εισηγήθηκε στην εισαγγελία να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος και των γονέων για κακοποίηση παιδιού, καθώς τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι βρέθηκαν θετικοί στην ουσία THC, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι ανέφεραν έντονη οσμή μαριχουάνας στον χώρο του γκαράζ. Η εισαγγελία της κομητείας Μαρίκοπα εξετάζει την εισήγηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί απόφαση για την άσκηση διώξεων.





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