Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα παιδί δεκαοκτώ μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από διασώστες που διαπίστωσαν ζωτικές ενδείξεις.

Ο γιατρός Άριαν Τούσι αγνόησε τις παρατηρήσεις των αστυνομικών και ανακήρυξε τον θάνατο του βρέφους μία ώρα μετά τη διακομιδή του.

Στελέχη του ιατροδικαστικού γραφείου ανακάλυψαν πέντε ώρες αργότερα ότι το παιδί ανέπνεε και το μετέφεραν σε άλλο νοσοκομείο όπου ανάρρωσε πλήρως.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διενεργεί ενδελεχή έλεγχο για το περιστατικό, ενώ ο δικηγόρος του γιατρού αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

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Μια αδιανόητη περιπέτεια βίωσε ένα παιδί 18 μηνών στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν γιατρός το ανακήρυξε νεκρό ειρωνευόμενος τους διασώστες που έλεγαν ότι είχε ζωτικές ενδείξεις, αλλά τελικά βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείου του νοσοκομείου στο οποίο είχε μεταφερθεί αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου όταν η οικογένεια του μικρού παιδιού κάλεσε την αστυνομία αφού βρήκαν το παιδί μπρούμυτα στην πισίνα του σπιτιού του.

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Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο άρχισαν επιχείρηση ανάνηψης του μωρού το οποίο μετέφεραν στο νοσοκομείο.

A toddler who was pronounced dead after being pulled unresponsive from a pool at an Arizona home was later found to be breathing in a hospital morgue hours later, according to a newly released police report. pic.twitter.com/aJoffw6OsR July 9, 2026

Εκεί οι αστυνομικοί είπαν στον γιατρό Άριαν Τούσι ότι είχαν δει σημάδια ζωής στο παιδί, με εκείνον, όμως, να ανακηρύσσει τον θάνατο του βρέφους μια ώρα μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας ο γιατρός ήταν ειρωνικός απέναντι στους αστυνομικούς λέγοντας τους «παρακαλώ κάντε τα δικά σας και αφήστε με να κάνω τα δικά μου. Πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο».

«Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ήθελα να ανακοινώσω την ώρα θανάτου» είπε ο Τούσι, σύμφωνα με βίντεο από κάμερα σε στολή ενός εκ των αστυνομικών που ενεπλάκησαν. «Ώρα θανάτου 18:20. Ένα λεπτό σιγής», είπε ο γιατρός.

Την αδιανόητη ανακάλυψη ότι το παιδί ήταν ζωντανό έκαναν στελέχη του γραφείου του ιατροδικαστή όταν έφτασαν στο νοσοκομείο πέντε ώρες αργότερα και διαπίστωσαν ότι το παιδί εξακολουθούσε να αναπνέει. Το παιδί μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε άλλο νοσοκομείο όπου ανάρρωσε και έκτοτε έχει λάβει εξιτήριο.

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🇺🇸 Holy shit! Arizona toddler declared dead by a doctor after a pool incident was later found breathing in the hospital morgue, over 5 hours later.



Police reports and bodycam show officers saw signs of life multiple times, but they were ignored.



Now fighting for recovery with… pic.twitter.com/WIu8AczOqq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 3, 2026

Ο δικηγόρος του γιατρού, Σκοτ ​​Χόλντεν, δήλωσε στο BBC «από ευγένεια προς την οικογένεια και από σεβασμό στο απόρρητο των ασθενών, αρνούμαστε με σεβασμό να κάνουμε δήλωση αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσοκομείου σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι διεξήγαγε «ενδελεχή έλεγχο όλων των πτυχών της παρεχόμενης φροντίδας για να μάθει τι συνέβη και να κάνει ουσιαστικές αλλαγές για να ενισχύσει τη φροντίδα μας» χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοκαριστική» χωρίς, όμως, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

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