Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Αριζόνα, όταν μια 38χρονη γυναίκα πυροβόλησε τον σύζυγό της και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του σε μπαρ και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, όπου σκότωσε τα δύο παιδιά της πριν βάλει τέλος στη ζωή της.

Η Άντρεα Κλάρις Ντέιβις φέρεται να μετέβη οπλισμένη σε μπαρ της περιοχής και να άνοιξε πυρ εναντίον του 39χρονου συζύγου της, Νόλαν Ντέιβις, καθώς και της 36χρονης γυναίκας που τον συνόδευε, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκλέντεϊλ, Χοσέ Σαντιάγκο, η γυναίκα τραυματίστηκε από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τη στιγμή που προσπαθούσε να διαφύγει μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της.

Advertisement

Advertisement

Μετά την επίθεση, η Άντρεα επέστρεψε στην κατοικία της στο Φοίνιξ και έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της, προειδοποιώντας τον ότι επρόκειτο να βλάψει τα δύο παιδιά τους. Σύμφωνα με τις Αρχές, του έστειλε και μια σοκαριστική φωτογραφία, στην οποία φαινόταν ένα από τα παιδιά να αιμορραγεί από το κεφάλι.

Ο πατέρας ενημέρωσε αμέσως τους αστυνομικούς που βρίσκονταν ήδη στο σημείο της επίθεσης στο μπαρ και δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας. Εκεί εντόπισαν νεκρούς τη μητέρα και τα δύο παιδιά της: τον 10χρονο Όστιν και τον 18 μηνών Αντολάν.

«Γνωρίζαμε ήδη ότι επρόκειτο για εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, γι’ αυτό και οι αστυνομικοί εισέβαλαν άμεσα στο σπίτι. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με μια πραγματικά φρικτή σκηνή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

An Arizona mother who shot her two sons in a murder-suicide 'lost her mind' after finding out her husband had been cheating with a co-worker, according to a friend. 🔗 https://t.co/0aKVijfaK6 pic.twitter.com/nFqF3ocUVi — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 26, 2026

Οι έρευνες για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η 36χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στο μπαρ νοσηλεύεται και, σύμφωνα με τις Αρχές, τα τραύματά της δεν απειλούν τη ζωή της.

Ο Χοσέ Σαντιάγκο απέφυγε να αποκαλύψει ποια ακριβώς ήταν η σχέση της τραυματισμένης γυναίκας με τον Νόλαν Ντέιβις, σημειώνοντας μόνο ότι οι δυο τους γνωρίζονταν. «Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπήρχε κάποια μορφή σχέσης μεταξύ τους. Το πόσο στενή ήταν και τι ακριβώς χαρακτήρα είχε, αποτελεί ακόμη μέρος της έρευνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Prior to a mom killing her two kids before herself at a Phoenix home, police said she shot a woman who was with her husband in a parking lot, and texted him about her plans to harm the children. https://t.co/ABeep3wwjV — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) May 27, 2026

Σύμφωνα με την καλύτερη φίλη της Άντρεα, Έιμι Μπόουερς, η 38χρονη ήταν πεπεισμένη ότι ο σύζυγός της διατηρούσε σχέση με συνάδελφό του, κάτι που φαίνεται πως την είχε οδηγήσει σε σοβαρή ψυχολογική κατάρρευση.

«Αυτή η κατάσταση την έκανε να χάσει εντελώς τον έλεγχο. Δεν είχαν περάσει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο και νομίζω ότι το σοκ ήταν υπερβολικό για εκείνη. Δεν ήταν καλά και ζητούσε βοήθεια από παντού. Δεν το έκρυβε», δήλωσε η φίλη της.

Advertisement

Η ίδια πρόσθεσε πως η Άντρεα βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική πίεση, καθώς φοβόταν ότι ο σύζυγός της θα την εγκατέλειπε. «Έλεγε συνεχώς “τι θα κάνω με τα παιδιά;”. Νιώθω άσχημα γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κανείς δεν σκεφτόταν πραγματικά τα παιδιά», ανέφερε.

Η ένοπλη επίθεση στο μπαρ ερευνάται από την αστυνομία του Γκλέντεϊλ, ενώ η υπόθεση της παιδοκτονίας και της αυτοκτονίας βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας του Φοίνιξ.

Mε πληροφορίες από Fox Carolina News

Advertisement