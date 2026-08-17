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Όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost το βράδυ της Κυριακής, η Μαντόνα επέλεξε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της στο χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας μαζί με τον 30χρονο Τζαμαϊκανό σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, την κόρη της Λούρδη, που θα κλείσει επίσης τα 30 τον Οκτώβριο, την 20χρονη υιοθετημένη κόρη της από το Μαλάουι, Μέρσι Τζέιμς και τις επίσης υιοθετημένες δίδυμες από την ίδια Αφρικανική χώρα, Στέλλα και Έστερ, που θα γίνουν 14 στις 24 Αυγούστου.

Στα βίντεο και τις εικόνες που εξασφάλισε η HuffPost, η Μαντόνα τρώει με τον αγαπημένο της, πρώην ποδοσφαιριστή, στην αυλή του παραδοσιακού μεζεδοπωλείου «Ατζάρδο», το οποίο δεν εξυπηρέτησε το κοινό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποδεχτεί τη βασίλισσα της ποπ: «Αύριο, ανήμερα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, αλλά και 16 Αυγούστου, το Ατζάρδο θα παραμείνει κλειστό. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία! Σας περιμένουμε ξανά από 17 Αυγούστου» έγραφε η σχετική ανακοίνωση του καταστήματος που αναρτήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

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Μαντόνα: Τίμησε τις κερκυραϊκές παραδόσεις

Η Μαντόνα φαίνεται να φοράει μια εντυπωσιακή δημιουργία του αγαπημένου της οίκου, Dolce & Gabbana, από την τελευταία του συλλογή, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως για χάρη της τραγούδησε η χορωδία του Αγίου Σπυρίδωνα ενώ οι καλεσμένοι της ενθουσιάστηκαν με τους παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς από τον σύλλογο «Λαοδάμας».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα επισκέπτεται την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ το 2008 είχε τραγουδήσει μπροστά σε 75000 θεατές στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.

Ήδη οι εικόνες και τα πλάνα από τις διακοπές της στο Ιόνιο κάνουν τον γύρο του κόσμου αν και η ίδια δεν έχει αναρτήσει ακόμα εικόνες από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Ο σύντροφός της, πάντως, της έγραψε: «Αλλάζεις κάθε ζωή που αγγίζεις… ειδικά τη δική μου. Μακάρι οι ψυχές μας να μεγαλώνουν πιο κοντά κάθε μέρα. Σε αγαπώ. Χρόνια πολλά αγάπη μου».