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Με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε για τα πρώτα του γενέθλια χωρίς τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν».

Ο δημοσιογράφος έκλεισε την Πέμπτη 6 Αυγούστου τα 47 του χρόνια και, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές με τον πατέρα του, τη μητέρα του και την αδελφή του.

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Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στην απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου 2025, εξηγώντας ότι, όπως όλες οι γιορτές μετά τον θάνατό του, έτσι και τα φετινά γενέθλιά του έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θυμήθηκε, επίσης, την οικογενειακή τους συνήθεια να σβήνουν μαζί την τούρτα των γενεθλίων του και έγραψε:

«Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά. Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιος. Οι 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα ‘χω χαρά και φωτογραφίες για 2 ζωές. Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του, όπως είχε γνωστοποιήσει ο γιος του.