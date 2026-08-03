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Η ίδια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από την έκπληξη που της ετοίμασαν τα αγαπημένα της πρόσωπα πάνω σε σκάφος.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη βαθιά συναισθηματική της σύνδεση με τη μητέρα της και τη δυσκολία που αντιμετώπισε μετά τον αιφνίδιο θάνατό της.

Η απώλεια αυτή επηρέασε σημαντικά την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, προκαλώντας της έντονο ψυχολογικό βάρος και προβλήματα υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά από χρόνια ψυχοθεραπείας, η ίδια κατάφερε να διαχειριστεί το τραύμα και τις ευθύνες που ένιωθε ότι της αναλογούσαν από τη σχέση τους.

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Τα 48α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 2 Αυγούστου η Ευδοκία Ρουμελιώτη, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή ηθοποιός, που γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου 1978, βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε διακοπές μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της. Η ίδια και ο επιχειρηματίας Νικηφόρος Χαραγκιώνης έχουν αποκτήσει έναν γιο, στον οποίο και οι δύο έχουν μεγάλη αδυναμία.

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Η Ευδοκία Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη γιορτή της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media, στο οποίο αποκάλυψε την όμορφη έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει οι δικοί της άνθρωποι. Στο βίντεο φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος ενός σκάφους, όταν οι φίλοι και η οικογένειά της εμφανίζονται με μια τούρτα και όλοι μαζί της τραγουδούν «χρόνια πολλά».

Η ηθοποιός, ωστόσο, έχει μιλήσει στο παρελθόν και για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, τον θάνατο της μητέρας της, περιγράφοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που είχαν.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει πως μεγάλωσε μαζί με τον αδελφό της, ο οποίος ήταν πιο αυθόρμητος και διεκδικητικός, ενώ εκείνη συχνά κρατούσε πιο ήρεμη στάση, σκεπτόμενη τη μητέρα της και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Όπως είχε εξηγήσει, η μητέρα της είχε πάρει διαζύγιο και τα παιδιά μεγάλωσαν από μικρή ηλικία με τον δεύτερο σύζυγό της, έναν άνθρωπο που, όπως τόνισε, στην ουσία υπήρξε ο πατέρας τους. «Το μεγάλωμα αυτού του ανθρώπου προς εμάς με έκανε να καταλάβω ότι γονιός δεν είναι αυτός που σε γεννάει, αλλά αυτός που σε μεγαλώνει», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της, η Ευδοκία Ρουμελιώτη είχε περιγράψει τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Όπως είχε αναφέρει, λίγες ώρες αργότερα, όταν της επέτρεψαν να τη δει, κατάλαβε πως τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Η ίδια είχε εξομολογηθεί πως η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα δυνατή, αλλά και σε κάποιο βαθμό εξαρτητική.

«Ήταν μια σχέση υπέροχη, όμως τόσο μεγάλης αγάπης, που σου δημιουργούσε και πολύ μεγάλη ευθύνη», είχε αναφέρει, εξηγώντας πως ένιωθε ότι δεν ήθελε το παιδί της να αισθάνεται πως ολόκληρη η ζωή της εξαρτάται από εκείνο. Όπως αποκάλυψε, μετά από δέκα χρόνια ψυχοθεραπείας κατάφερε να κατανοήσει πως το βάρος που είχε αισθανθεί δεν ήταν κάτι που της αναλογούσε.

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Η απώλεια της μητέρας της, όπως είχε πει, ήταν σαν να έχασε ταυτόχρονα «το παιδί της, την αδερφή της, την κολλητή της και τη μάνα της». Περιέγραψε τη στιγμή ως ένα βίαιο «κόψιμο του ομφάλιου λώρου», καθώς η μητέρα της έφυγε από τη ζωή ξαφνικά όταν η ίδια ήταν 35 ετών.

Η ηθοποιός είχε αναφέρει πως τα πρώτα τρία χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας της ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Ο ξαφνικός και βίαιος τρόπος απώλειας, όπως είπε, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το άγχος και της δημιούργησε έντονο φόβο θανάτου.

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Μάλιστα, είχε αποκαλύψει πως η ψυχολογική πίεση είχε επηρεάσει ακόμη και τη σωματική και επαγγελματική της λειτουργία. Είχε εμφανίσει εξανθήματα, αντιμετώπιζε προβλήματα μνήμης και δυσκολευόταν να μάθει τα λόγια της για τη δουλειά της, γεγονός που την έκανε να αναρωτηθεί αν θα μπορούσε να συνεχίσει το επάγγελμα του ηθοποιού. «Ήμουνα μη λειτουργική στη ζωή μου. Είχε γίνει η καθημερινότητά μου πολύ δύσκολη με το που σκοτώθηκε η μαμά μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.