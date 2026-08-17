Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο προκαλούν συχνά έντονη θαλασσοταραχή στα πλοία, δυσκολεύοντας τους τουρίστες που μετακινούνται μεταξύ των ελληνικών νησιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πολλοί επιβάτες ταχύπλοων σκαφών αναφέρουν εμπειρίες έντονης ναυτίας, περιγράφοντας δύσκολες συνθήκες εν πλω που απαιτούν τη συνεχή συνδρομή του πληρώματος για την παροχή βοήθειας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πλοία αναχωρούν μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες κρίνονται ασφαλείς, ενώ οι καπετάνιοι διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα για τον χειρισμό τους.

Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, προτείνεται στους ταξιδιώτες η επιλογή μεγαλύτερων και πιο αργών πλοίων, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού.

Παρά την ταλαιπωρία, οι περισσότεροι τουρίστες εκφράζουν θετική άποψη για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η ομορφιά των νησιών αξίζει την προσπάθεια παρά τις όποιες δυσκολίες στη μετακίνηση.

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Οι τουρίστες ονειρεύονται διακοπές στην Ελλάδα με ηρεμία, σαγηνευτικές παραλίες, ρομαντικά ηλιοβασιλέματα, αλλά τι συμβαίνει όταν επιβιβάζονται σε ένα πλοίο με προορισμό ένα νησί των Κυκλάδων και πνέουν ισχυροί άνεμοι που τους ταρακουνάνε; Σίγουρα η έντονη θαλασσοταραχή και τα δυνατά μελτέμια δεν αποτελούν εμπειρίες που θέλουν να ανακαλύψουν όταν επισκέπτονται τη χώρα μας.

Σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, περιγράφονται σκηνές από την εμπειρία των τουριστών που κάνουν island-hopping στα ελληνικά νησιά και αναζητούν σακούλες ναυτίας ή κάνουν εμετό. Όσοι επιβάτες υποφέρουν από έντονη ναυτία καλούνται να σκεφτούν τρόπους να «επιβιώσουν» από τα ταξίδια είτε ζητώντας βοήθεια από το προσωπικό, ή εξετάζοντας την πιθανότητα να πάρουν δραμαμίνες και χάπια ναυτίας για να αντέξουν την ανακατωσούρα.

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High-speed boats ferrying tourists between idyllic islands in Greece have turned Odyssean for some travelers, who say they’ve never been more seasick. ⛴️ https://t.co/WKsf9NLQrJ pic.twitter.com/FKG5K3jQoJ — The Wall Street Journal (@WSJ) August 15, 2026

Οι ταξιδιώτες στα ελληνικά νησιά περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές εν πλω, κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτα κύματα, και παιδιά που κιτρινίζουν από τη θαλασσοταραχή, δίνοντας στο ταχύπλοο το παρατσούκλι «κομήτης του εμετού» (vomit comet).

#cycladesislands #greecetravel ♬ original sound – Mememaker @alinamcleod NEVER AGAIN 🇬🇷😩 As a full time traveller for the past 7 years, there’s only been a handful of moments where I thought I might die (or at the very least pass out from the stress), but this as one of them! I have no idea how traveling in these kinds of conditions is somewhat normalized in the Cyclades because I literally thought we were on the verge of capsizing 😳 Of course keep in mind this was a smaller speedboat kind of catamaran which can’t handle the waves as smoothly as the big slow ferry liners, but we had no other choice this day traveling from Sifnos to Paros. If I knew then, what I know now, I would have never gone until the weather was better or at the very least taken 2 dramamine 🥲 Honestly sticking to land for the foreseeable future 👌 What’s the craziest boat ride you’ve ever been on? ⛴️ #greekferry

«Πριν από μία εβδομάδα βρισκόμουν σε ένα τέτοιο πλοίο από την Αθήνα προς τη Νάξο και μετά ξανά πίσω. Η συμβουλή μου σε όποιον ζαλίζεται εύκολα στη θάλασσα: επιλέξτε τα μεγαλύτερα πλοία», έγραψε στην πλατφόρμα X ένας χρήστης

Αρκετοί επιβάτες ανέφεραν ότι οι ονειρεμένες διακοπές τους καταστράφηκαν στην προσπάθειά τους αντιμετωπίσουν τη ναυτία, χαρακτηρίζοντας τα ταχύπλοα σκάφη ως τον «χειρότερο εφιάλτη» τους.

Η Όστιν Κροτό περίμενε μαζί με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους να επιβιβαστούν στο πλοίο από τη Σύρο προς την Αθήνα. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση, όμως, η ηρεμία της θάλασσας αντικαταστάθηκε από μεγάλα κύματα που χτυπούσαν το πλοίο, το οποίο κλυδωνιζόταν έντονα, ενώ η ίδια έβλεπε το νερό να καλύπτει τα παράθυρα. Τα μέλη του πληρώματος έσπευδαν να βοηθήσουν τους επιβάτες που αντιμετώπιζαν ναυτία.

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«Πήγαιναν από τον έναν στον άλλον, τους έκαναν αέρα και μοίραζαν σακούλες για εμετό δεξιά κι αριστερά», περιγράφει στη WSJ. Όπως λέει, δεν είχε καν νόημα να προσπαθήσει κάποιος να φτάσει μέχρι την τουαλέτα.

Η 38χρονη, η οποία πλέον ζει στη Σύρο, θυμάται να κοιτάζει γύρω της και να βλέπει επιβάτες χλωμούς, με τα πρόσωπά τους μέσα στα χέρια τους, προσπαθώντας να ελέγξουν τη ναυτία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση ενός από τα παιδιά της. «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ το πρόσωπο του παιδιού μου να γίνεται εντελώς πράσινο», είπε.

«Τα κύματα έκαναν το πλοίο να αναπηδά και σηκωνόσουν μερικά εκατοστά από τη θέση σου»

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η εμπειρία της 25χρονης Έμιλι Σάβατζ, η οποία είχε οργανώσει χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα με την καλύτερή της φίλη. Στη διαδρομή από τη Νάξο προς τη Μήλο, οι δύο κοπέλες βρέθηκαν να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν στη θέση τους, καθώς το πλοίο χτυπούσε πάνω στα κύματα.

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«Τα κύματα έκαναν το πλοίο να αναπηδά και σηκωνόσουν μερικά εκατοστά από τη θέση σου», είπε στην WSJ. Και αυτό δεν κράτησε για λίγα λεπτά. Οι δύσκολες συνθήκες συνεχίστηκαν για περίπου έξι ώρες. Σε κάθε στάση του πλοίου επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν ταξιδιώτες, ενώ όσοι παρέμεναν μέσα προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τη ναυτία κλείνοντας τα μάτια και καταπίνοντας δραμαμίνες. Η περιπέτεια, πάντως, είχε και μια απρόσμενη κοινωνική διάσταση. «Ήταν κατά κάποιον τρόπο μια εμπειρία που μας έφερε πιο κοντά», σχολίασε.

Ο Πέτρος Ζήσιμος, διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού πρακτορείου Hellenic Holidays, εξηγεί στη WSJ ότι οι ταξιδιώτες προς τη Μήλο συναντούν συχνά δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των ισχυρών μελτεμιών που πνέουν στο Αιγαίο. Ειδικά η διαδρομή από τη Νάξο προς τη Μήλο μπορεί να είναι δύσκολη ανεξάρτητα από τον τύπο του πλοίου, καθώς διασχίζει περιοχές που επηρεάζονται έντονα από τους ανέμους του Αιγαίου.

Το καλοκαίρι συνοδεύεται από αρκετά ισχυρούς ανέμους στις Κυκλάδες, ακριβώς την εποχή που εκατομμύρια τουρίστες κατευθύνονται σε προορισμούς όπως η Μύκονος, η Νάξος και η Μήλος. Αντίθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα νησιά του Ιονίου επικρατούν συνήθως ηπιότερες θαλάσσιες συνθήκες.

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«Οι καπετάνιοι είναι πολύ ικανοί»

Η WSJ κάνει ειδική αναφορά στη μεγάλη αύξηση της δημοτικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 η Ελλάδα υποδέχθηκε 21% περισσότερους ταξιδιώτες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των Αμερικανών που επισκέπτονται την Ελλάδα έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, ενώ τα κρουαζιερόπλοια κατακλύζουν πλέον τα λιμάνια της Αθήνας, της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στο ζήτημα της ασφάλειας των ακτοπλοϊκών ταξιδιών. Ο Σπυρίδων Ρούσσος, πολιτικός επιστήμονας και ειδικός στην ακτοπλοΐα από την Πάρο, υπενθυμίζει ότι μετά το πολύνεκρο ναυάγιο του «Ηράκλειον» στο Αιγαίο το 1966 θεσπίστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα που απαγορεύουν τον απόπλου όταν οι καιρικές συνθήκες κρίνονται επικίνδυνες.

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High-speed boats ferrying tourists between idyllic islands in Greece have turned Odyssean for some travelers, who say they’ve never been more seasick. https://t.co/tmF70ju9HV pic.twitter.com/nBN967k1dr Advertisement August 14, 2026

Όπως εξηγεί, το γεγονός ότι ένα πλοίο αναχωρεί σημαίνει ότι οι συνθήκες έχουν κριθεί επαρκώς ασφαλείς για το ταξίδι, όσο έντονοι και αν φαίνονται οι κλυδωνισμοί στους επιβάτες. «Οι καπετάνιοι είναι πολύ ικανοί», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων συνθηκών αποτελεί καθημερινότητα για τους ανθρώπους της ελληνικής ακτοπλοΐας.

«Δίνει την εντύπωση ότι συμβαίνει καθημερινά, αλλά δεν ισχύει»

Παρά την ταλαιπωρία, τις σακούλες για τον εμετό, τη ναυτία και τα κύματα, το συμπέρασμα των ταξιδιωτών που μίλησαν στη Wall Street Journal μόνο αρνητικό δεν είναι. Η Όστιν Κροτό, μάλιστα, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη χώρα ώστε, αφού ταξίδεψε με την οικογένειά της σε ολόκληρο τον κόσμο επί τρία χρόνια, εγκαταστάθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Σύρο.

Και η συμβουλή της προς όσους φοβούνται ένα δύσκολο ταξίδι στο Αιγαίο είναι απλή: «Ακόμη κι αν φοβάστε, κάντε το. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα ελληνικά νησιά».

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«Ο κόσμος λατρεύει να ανεβάζει αυτά τα χαοτικά βίντεο στο διαδίκτυο», δήλωσε στη Wall Street Journal η Σόφι, τακτική ταξιδιώτισσα στην Ελλάδα, η οποία αναφέρει ότι έχει ταξιδέψει σχεδόν 100 φορές με πλοίο της γραμμής και δεν ζει συχνά παρόμοιες εμπειρίες. «Δίνει την εντύπωση ότι συμβαίνει καθημερινά, αλλά δεν ισχύει».

Vacation nightmare as ferry passengers battle seasickness at island hot spot: 'The vomit comet' https://t.co/0bAwDBstO4 pic.twitter.com/yCYkcKCils — New York Post (@nypost) August 16, 2026

Για να περιορίσει τις πιθανότητες μιας δυσάρεστης εμπειρίας, η Γιάνσεν προτιμά μεγαλύτερα και πιο αργά πλοία, τα οποία είναι σταθερότερα στη θάλασσα και έχουν αρκετό χώρο ώστε να μεταφέρουν αυτοκίνητα. Συμβουλεύει επίσης όσους έχουν προδιάθεση στη ναυτία να επιλέγουν νησιά που συνδέονται με μεγαλύτερα πλοία και να ερευνούν προσεκτικά τα δρομολόγια πριν καταρτίσουν το πρόγραμμά τους.

Ακόμη και μεταξύ δημοφιλών νησιών, όπως η Πάρος και η Μήλος, μπορεί ανάλογα με την περίοδο να υπάρχει μόνο ένα μικρό απευθείας πλοίο την ημέρα και η θάλασσα να μην είναι πάντα ήρεμη. «Το θέμα είναι να κάνεις την έρευνά σου και να μην ακολουθείς απλώς το πρόγραμμα που είχες φανταστεί», τονίζει.

Ο Πέτρος Ζήσιμος συμβουλεύει επίσης τους ταξιδιώτες να μην παρασύρονται απαραίτητα από τα ταχύτερα αλλά μικρότερα σκάφη, καθώς είναι πιθανότερο να αισθανθούν εντονότερα τους κυματισμούς. Προτείνει ακόμη μέτρα κατά της ναυτίας, όπως ειδικά επιθέματα ή ακόμη και μάσημα τσίχλας.