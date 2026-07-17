Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Αργυρόνησο, γνωστό ως Silver Island, διατίθεται προς πώληση με το τίμημα να εκτιμάται σε ποσό άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Αρκετά ακόμη ιδιωτικά νησιά, όπως η Μακρή στο Ιόνιο και νησίδες στον Κορινθιακό, βρίσκονται στην αγορά ακινήτων με διαφορετικές τιμές και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι επενδυτές που επιθυμούν την απόκτηση ιδιωτικών νησιών στην Ελλάδα οφείλουν να εξετάζουν εξαντλητικά τις περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και αρχαιολογικές δεσμεύσεις κάθε περιοχής.

Η αγορά των ιδιωτικών νησιών παραμένει περιορισμένη και διακριτική, καθώς πολλές συναλλαγές πραγματοποιούνται μακριά από τη δημοσιότητα μέσω εξειδικευμένων μεσιτικών γραφείων.

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Ένα από τα πιο ξεχωριστά ιδιωτικά νησιά της Ελλάδας, το Αργυρόνησο ή «Silver Island», αναζητά νέο ιδιοκτήτη, με πληροφορίες της αγοράς να ανεβάζουν το τίμημα σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ. Το νησί, που βρίσκεται απέναντι από τη βόρεια Εύβοια, αποτελεί έναν πραγματικό φυσικό παράδεισο, με ελαιώνες, μικρούς όρμους, ιδιωτικές παραλίες και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Για δεκαετίες ανήκε στην οικογένεια Christie, η οποία το αξιοποίησε ως πρότυπο βιολογικής καλλιέργειας και τόπο φιλοξενίας υψηλού επιπέδου. (engelvoelkers.com)

Το ενδιαφέρον για ιδιωτικά ελληνικά νησιά παραμένει ιδιαίτερα έντονο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μεσίτες που εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους ακίνητα αναφέρουν ότι αρκετές πωλήσεις γίνονται «off market» χωρίς ποτέ να δημοσιοποιηθούν οι πραγματικές τιμές ή οι αγοραστές.

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Ποια άλλα ελληνικά νησιά πωλούνται

Το Αργυρόνησο δεν είναι η μοναδική περίπτωση.

• Μακρή (Εχινάδες, Ιόνιο): Ίσως η πιο πολυσυζητημένη περίπτωση των τελευταίων μηνών. Το ιδιωτικό νησί οδηγείται σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης μόλις 247.000 ευρώ, ενώ παλαιότερα η αξία του είχε εκτιμηθεί ακόμη και στα 8 εκατ. ευρώ. Η θεαματική πτώση οφείλεται στις αυστηρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, στο καθεστώς Natura, αλλά και σε νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ.

• Νησί στις Κυκλάδες: Σε διεθνείς καταλόγους πολυτελών ακινήτων προσφέρεται μικρό ακατοίκητο νησί 72 στρεμμάτων στο Αιγαίο με ζητούμενη τιμή περίπου 3 εκατ. ευρώ, ως ιδιωτικό καταφύγιο με μικρό φυσικό λιμάνι και παραλία. (new.ktimatoemporiki.gr)

• Δύο ιδιωτικά νησιά στον Κορινθιακό: Διατίθενται προς πώληση έναντι περίπου 7 εκατ. ευρώ, με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και ήδη αδειοδοτημένες χρήσεις, στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για μεγάλες επενδύσεις. (indomio.gr)

Παράλληλα, διεθνείς εξειδικευμένες πλατφόρμες εξακολουθούν να διαφημίζουν ελληνικά ιδιωτικά νησιά, όπως ο Πάτροκλος, ο Άγιος Θωμάς, ο Βουβάλος, το Τραγονήσι και άλλα, χωρίς όμως στις περισσότερες περιπτώσεις να ανακοινώνονται δημόσια οι ζητούμενες τιμές.

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Γιατί οι επενδυτές στρέφονται στα ελληνικά νησιά

Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 6.000 νησιά και νησίδες, από τα οποία κατοικούνται λιγότερα από 230. Τα ιδιωτικά νησιά αποτελούν μια εξαιρετικά περιορισμένη αγορά, καθώς οι περισσότερες ιδιοκτησίες παραμένουν στις ίδιες οικογένειες επί δεκαετίες.

Η απόκτηση ενός νησιού, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματα και δυνατότητα αξιοποίησής του. Οι περιβαλλοντικές διατάξεις, οι δασικοί χαρακτηρισμοί, οι αρχαιολογικοί περιορισμοί και η πολεοδομική νομοθεσία καθιστούν πολλές επενδύσεις ιδιαίτερα σύνθετες. Αυτός είναι και ο λόγος που οι υποψήφιοι αγοραστές πραγματοποιούν εξαντλητικό νομικό και τεχνικό έλεγχο πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συμφωνία.

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Παρ’ όλα αυτά, η γοητεία του να αποκτήσει κάποιος έναν ολόκληρο ελληνικό παράδεισο παραμένει ακαταμάχητη. Και όσο η διεθνής αγορά πολυτελών ακινήτων αναζητά μοναδικά περιουσιακά στοιχεία, τα ελληνικά ιδιωτικά νησιά εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο σπάνιους και περιζήτητους επενδυτικούς «θησαυρούς» της Μεσογείου