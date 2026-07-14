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Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, η κύρια συνιστώσα και ο πρωταρχικός σκοπός της αποστολής του αστυνομικού σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο αστυνομικός θεσμός είναι ο μόνος θεσμός του δημοκρατικού πολιτεύματος που φέρει την ευθύνη της προστασίας της ζωής κάθε πολίτη ανεξαρτήτως διακρίσεων.

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Για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής της αστυνομίας, η πολιτεία εκπαιδεύει το προσωπικό του αστυνομικού σώματος και του παρέχει συγχρόνως τον απαραίτητο εξοπλισμό και οπλισμό.

Σε άλλες εποχές η χρήση όπλων από αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ήταν μία σπανιότατη ενέργεια στην οποία έπρεπε να προσφύγουν για την προστασία της ζωής των πολιτών, αλλά και για την προστασία της δικής τους ζωής.

Στις μέρες μας, όμως, η εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας συνοδεύεται μεταξύ άλλων και από την εξέλιξη της εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα πλήθος εγκληματικών ενεργειών, κάθε είδους και έκφανσης, να συνθέτουν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο.

Και, δυστυχώς, πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι συμπλοκές με χρήση νόμιμης ή παράνομης αστυνομικής βίας και, πολύ χειρότερα ακόμη, με τη νόμιμη ή παράνομη χρήση όπλου.

Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, που δικαίως απασχολεί ευρέως την κοινή γνώμη, δεν χρειαζόταν τόσοι πυροβολισμοί αστυνομικών κατά ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να διαφύγει της σύλληψης.

Στην πραγματικότητα, δεν χρειαζόταν κανένας απολύτως πυροβολισμός, ούτε καν στον αέρα για εκφοβισμό!

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Ούτε και προβλέπονται τέτοιες ενέργειες από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιακών όπλων από τους αστυνομικούς.

Δεν χρειάζονται όμως και ετυμηγορίες υπουργών, πολιτικών και πάσης φύσεως «ειδημόνων» που, για κάποια λεπτά προβολής στα μέσα ενημέρωσης, παραβιάζουν κανόνες υπηρεσιακής δεοντολογίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο και μόνο η δικαιοσύνη, η οποία δεν χρειάζεται πολιτικά δεκανίκια για να κάνει τη δουλειά της.

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Το νομικό πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιακών όπλων από τους αστυνομικούς χρήζει ενδελεχούς αναθεώρησης, σε συνδυασμό και με το πλαίσιο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οπλοφορίας και οπλοχρησίας των αστυνομικών.

Και, τέλος, οι αστυνομικοί οφείλουν να εμπεδώσουν τις συνέπειες της παράνομης χρήσης του όπλου και συνάμα να συνειδητοποιήσουν ότι το όπλο που φέρουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και του συνόλου της κοινωνίας πρωτίστως και, βεβαίως, για τη δική τους προσωπική ασφάλεια όταν η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.-

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*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει διατελέσει καθηγητής στις Σχολές της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομικής Ακαδημίας. https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis