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Ένταση επικράτησε χθες στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια σύλληψης ενός 32χρονου άνδρα, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο και εκείνος φέρεται να έβγαλε όπλο και να τους απείλησε.

Ο 32χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, επιχείρησε αμέσως μετά να διαφύγει από το σημείο, όμως οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν στην οδό Χαλκοκονδύλη και τελικά προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο συλληφθείς πρόβαλε έντονη αντίσταση και φέρεται να επιτέθηκε στους αστυνομικούς χτυπώντας τους, ωστόσο τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Όπως αναφέρεται, ο 32χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για υποθέσεις ληστειών και κλοπών.