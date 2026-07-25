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Συνελήφθη ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής το μεσημέρι του Σαββάτου (25/07), στην Αθήνα, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του μία χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να είχε θέσει ως στόχο το σπίτι του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Η είδηση αυτή είχε γίνει γνωστή στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες είχαν ζητήσει από τον πρώην Εισαγγελέα να φύγει από το σπίτι του.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελληνικό FBI είχε λάβει ενημέρωση πως ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Άμεσα τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή.

Η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση της χειροβομβίδας, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο ο συλληφθείς την είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η χειροβομβίδα φέρεται να συνδέεται με άτομο που είναι έγκλειστο σε φυλακή.