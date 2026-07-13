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Ο ίδιος απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης στη συστηματική και πολυετή έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και του ελληνικού FBI από το 2019.

Το αποδεικτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στις δικαστικές αρχές, με τον υπουργό να ζητά τον τερματισμό των αβάσιμων σεναρίων.

Αναφορικά με το περιστατικό στο Άργος, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ενήργησαν εσφαλμένα και τόνισε ότι η υπόθεση θα κριθεί ποινικά.

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Κατηγορηματικά διέψευσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τα σενάρια που συνδέουν τις πρόσφατες συλλήψεις για τη φονική επίθεση στη Marfin με ένα ανώνυμο email, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη της υπόθεσης οφείλεται αποκλειστικά στη συστηματική και πολυετή έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός χαρακτήρισε «μυθεύματα» και «σενάρια» όσα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας ότι αντί να επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση στην απόδοση δικαιοσύνης, αναπαράγονται αβάσιμες εκδοχές. «Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», ανέφερε, παραπέμποντας στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη.

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Όπως είπε, ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη να αποδοθεί στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ».

Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά και υπογράμμισε πως η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική Δικαιοσύνη. «Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έπρεπε να συμβεί και η οποία θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια. Επανέλαβε, μάλιστα, πως αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών και όχι η αφαίρεση ανθρώπινων ζωών.

Ο υπουργός περιέγραψε και την πορεία της νέας έρευνας για την υπόθεση της Marfin, εξηγώντας ότι η συγκέντρωση των στοιχείων ξεκίνησε το 2019. Υπενθύμισε ότι αποχώρησε από το υπουργείο το 2020 και, όταν επέστρεψε το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Ξεκαθάρισε ότι η πρόοδος της έρευνας δεν οφείλεται σε κάποιο ανώνυμο email, αλλά στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών που επανεξέτασαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. «Όχι γιατί ήρθε κάποιο email. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ισχυρά και έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της ανακρίτριας και της Εισαγγελίας, ενώ διευκρίνισε ότι ολόκληρο το αποδεικτικό υλικό έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι κατά το παρελθόν είχαν γίνει λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας πως άτομα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 αθωώθηκαν τελικά από τη Δικαιοσύνη.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους να επιδείξουν προσοχή και να σταματήσουν τις εικασίες, διερωτώμενος γιατί αναπτύσσονται τόσα αφηγήματα γύρω από μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια της Δικαιοσύνης.