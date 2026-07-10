Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ιατρικό πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την ύπαρξη βλήματος στον εγκέφαλο του 20χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στο Άργος.

Η δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε πως η εγκεφαλική βλάβη είναι μη αναστρέψιμη και ο νεαρός αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για εγκεφαλικό θάνατο.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος αντιμετωπίζει νοητική υστέρηση και αντέδρασε με πανικό στον αστυνομικό έλεγχο λόγω προηγούμενων αρνητικών εμπειριών.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν, αρνούμενοι την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η υπεράσπιση αναμένει τη βαλλιστική έκθεση και το ιατροδικαστικό πόρισμα για να προετοιμάσει την απολογία της ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία για την κατάσταση του 20χρονου που τραυματίστηκε κατά την αστυνομική καταδίωξη στο Άργος έρχονται στο φως, μέσα από το ιατρικό πιστοποιητικό που περιήλθε στα χέρια της δικηγόρου της μητέρας του. Η έκθεση περιγράφει εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και επιβεβαιώνει την παραμονή του βλήματος στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου.

«Θα μείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός ο 20χρονος» είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου στο Live News.

Advertisement

Advertisement

Η μητέρα του 20χρονου νεαρού, σήμερα το πρωί (10/07) έδωσε κατάθεση και στην συνέχεια, μαζί με τη δικηγόρο της, κ. Σφέτσου πήγαν στο Θριάσιο νοσοκομείο από όπου και παρέλαβαν το ιατρικό πιστοποιητικό.

Τεστ για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Τις επόμενες μέρες, ο 20χρονος θα υποβληθεί σε τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, σύμφωνα με την κ. Σφέτσου.

«Η βλάβη στο εγκέφαλο είναι σαφώς μη αναστρέψιμη, και οι εκδοχές που παίζουν είναι είτε να παραμείνει φυτό που αποτελεί την καλύτερη εκδοχή. Και η δεύτερη εκδοχή, ο κλινικός θάνατος που αναμένεται να γίνει τεστ. Θα γίνει τεστ εγκεφαλικού θανάτου στο ΚΑΤ γιατί οι ενδείξεις κλίνουν προς τα εκεί» είπε η δικηγόρος.

«Δεν υπάρχουν άλλες βολές στο σώμα του 20χρονου» σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που έχει στην κατοχή της η δικηγόρος ενώ όσον αφορά την αξονική στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός, αυτή αναφέρει πως: «Έχει βρεθεί ακτινοσκιερό ξένο σώμα που μοιάζει με σφαίρα στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου».

Η κ.Σφέτσου τόνισε πως: «Είναι μια σφαίρα, δεν υπάρχει δεύτερη κατά τους γιατρούς. Η μητέρα επιμένει ότι ο γιατρός του Θριασίου της είπε ότι είναι περισσότερες οι σφαίρες. Η σφαίρα αυτή έκανε τραγική, μη αναστρέψιμη βλάβη».

«Στο κεφάλι έχει ένα κάταγμα ινιακού οστού. Το ινιακό οστό βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Μπήκε από εκεί η σφαίρα, εγκλωβίστηκε στη δεξιά μετωπιαία χώρα και παραμένει εκεί η σφαίρα. Από τις γενικές γνώσεις που έχω, το ινιακό οστό είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού» ανέφερε η δικηγόρος.

Advertisement

Η εξήγηση για την αντίδραση του 20χρονου

Απαντήσεις για τους λόγους που ο 20χρονος δεν σταμάτησε στον αστυνομικό έλεγχο έδωσε η δικηγόρος της μητέρας του, αναφέροντας πως η συμπεριφορά του συνδέεται με την ψυχολογική του κατάσταση και προηγούμενη εμπειρία με τις Αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο νεαρός αντιμετωπίζει νοητική υστέρηση, η οποία, όπως ανέφερε, αποδεικνύεται από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ. Υποστήριξε ότι η προηγούμενη κράτησή του από την αστυνομία τού είχε προκαλέσει έντονο φόβο και πως, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον έλεγχο, αντέδρασε υπό καθεστώς πανικού.

Η δικηγόρος ανέφερε ότι η αντίδρασή του δεν ήταν αντίστοιχη με εκείνη που θα είχε ένας μέσος άνθρωπος σε παρόμοια κατάσταση, αποδίδοντάς την σε υπερβολικό φόβο και ψυχολογική πίεση.

Advertisement

Νέα παράταση πριν από τις απολογίες των αστυνομικών

Οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος έλαβαν νέα 24ωρη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον των Αρχών το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Η πλευρά της υπεράσπισης ζήτησε επιπλέον χρόνο, καθώς η δικογραφία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη και αναμένονται σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Μεταξύ των εγγράφων που αναμένονται είναι η βαλλιστική έκθεση, καθώς και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο συνήγορος των αστυνομικών υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για την υπερασπιστική τους γραμμή.

Advertisement

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο αστυνομικοί αρνούνται ότι ενήργησαν με ενδεχόμενο δόλο κατά τη διάρκεια του περιστατικού και δεν αποδέχονται τη συγκεκριμένη κατηγορία.