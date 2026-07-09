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Οι αρχές διενεργούν βαλλιστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή προς τον αέρα.

Η μητέρα του νεαρού υποστηρίζει ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και φοβήθηκε κατά την καταδίωξη επειδή δεν έφερε δίπλωμα οδήγησης.

Οι γιατροί αφαιρέσαν δύο σφαίρες από το κεφάλι του τραυματία, ενώ στο σημείο παραμένουν υπολείμματα βλημάτων που προκάλεσαν εκτεταμένες εσωτερικές ζημιές.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο.

Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να “φωτίσει” η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», δηλαδή προς τα πάνω, όπως ισχυρίζονται.

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Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: “Τον σκοτώσανε πολύ άγρια”



Μιλώντας στο MEGA και το «Live News» η μητέρα του 20χρονου συγκλονίζει: «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».

Όπως λέει η ίδια «Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».

«Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», συμπληρώνει.

Η μητέρα του 20χρονου τονίζει: «Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει».

«Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια», καταλήγει.