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Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο νεαρός που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς μετά την καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν στελέχη της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα στον νεαρό να σταματήσει το αυτοκίνητό του για έλεγχο. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και -σύμφωνα με τους αστυνομικούς- ξεκίνησε να οδηγεί επικίνδυνα, να μπαίνει ανάποδα σε μονοδρόμους, ενώ χτύπησε υπηρεσιακά οχήματα με το δικό του, όταν τον εγκλώβισαν σε ανοικτό χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ.

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Ο 20χρονος φαίνεται πως είδε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει με το όχημά του και αποφάσισε να το κάνει πεζός. Προσπάθησε να σκαρφαλώσει έναν τοίχο και τότε δύο ένστολοι έκαναν χρήση του ατομικού οπλισμού τους, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος αιμόφυρτος. Οι αστυνομικοί κάλεσαν το ασθενοφόρο, οι διασώστες τον μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο και από εκεί διεκομίσθη στο Θριάσιο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Οι ισχυρισμοί

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ο 20χρονος, την ώρα της καταδίωξης πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι είναι αεροβόλο. Επιμένουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα, χωρίς όμως να μπορεί να αποσαφηνιστεί, γιατί χρησιμοποίησαν τα όπλα τους, γιατί ενώ ο ύποπτος ήταν σε υψηλότερο σημείο εκείνοι πυροβόλησαν προς τα επάνω και ποια φορά είχαν τα όπλα τους.

Ο νεαρός έχει βληθεί με τουλάχιστον δύο βολίδες από πυροβόλο όπλο και από τη βαλλιστική εξέταση θα αποδειχθεί εάν προέρχονται από δύο όπλα ή μόνον από του ενός.

Ο Εισαγγελέας, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό, ζήτησε να ληφθούν καταθέσεις από όλους τους αστυνομικούς, που ήταν παρόντες στο περιστατικό, να κρατηθούν οι δύο ένστολοι που πυροβόλησαν, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές οι υπαίτιοι αστυνομικοί ή όχι.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση τού νόμου περί όπλων.