Απολογούνται στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον τραυματισμό του 20χρονου μετά απο πυροβολισμούς κατα τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

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Στα δικαστήρια Ναυπλίου μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στην περιοχή του Άργους, τον οποίο φέρεται να καταδίωκαν.

Οι δύο ένστολοι είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα ενώπιον των Αρχών. Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε η συμπλοκή εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο νεαρός φέρει δύο τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να έχει το αποτέλεσμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα εξετάσει αν οι πυροβολισμοί των αστυνομικών έγιναν σε ευθεία βολή ή αν, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, πυροβόλησαν στον αέρα.

Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η μητέρα του, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του, ανέφερε πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και πως «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».

Σε δηλώσεις της στο MEGA, η μητέρα του νεαρού υποστήριξε: «Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη».

Όταν ρωτήθηκε αν πράγματι έχουν παραμείνει τρεις σφαίρες στο κεφάλι του γιου της, απάντησε θετικά και πρόσθεσε: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».