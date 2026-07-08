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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε την Τετάρτη σε βάρος δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν έναν 20χρονο στο Άργος, έπειτα από καταδίωξη.

Οι δύο ένστολοι, που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα, τη στιγμή που ο νεαρός προσπαθούσε να αναρριχηθεί σε έναν τοίχο.

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Ωστόσο, μία από τις σφαίρες κατέληξε να τραυματίσει τον 20χρονο στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.