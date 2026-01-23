Σήμερα, αντί για γραπτό άρθρο, επέλεξα να μιλήσω με βίντεο. Για τη θεομηνία, για τον ηρωικό άνδρα του Λιμενικό Σώμα που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος, για μια ακόμη ανθρώπινη ζωή που χάθηκε άδικα στους δρόμους της Αθήνας. Και κυρίως, για την ανευθυνότητα που σκοτώνει και που το κράτος οφείλει επιτέλους να σταματήσει. Ως εδώ.
Ο ηρωικός Λιμενικός και οι εγκληματίες της ασφάλτου: Όταν η κακοκαιρία συναντά την ανευθυνότητα – Βίντεο σχόλιο του Τέρενς Κουίκ
Οι ανθρώπινες απώλειες, η ευθύνη του κράτους και η εγκληματική οδήγηση σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
23 Ιανουαρίου 2026 • 06:26
