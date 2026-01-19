Η κεντρική πλατεία του Άργους μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το βράδυ της Κυριακής, όταν έντρομοι πολίτες προσπαθούσαν να κρυφτούν από αδέσποτες σφαίρες και οχήματα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, φρεναρίσματα και επικίνδυνους ελιγμούς.

Το επεισόδιο που θύμιζε σκηνές από αστυνομική ταινία, σημειώθηκε κοντά στη λαϊκή αγορά και προέκυψε από διαμάχη δύο οικογενειών Ρομά, που είχαν συγκεντρωθεί για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους σχετικά με έναν αρραβώνα που ακυρώθηκε.

Advertisement

Advertisement

Η κατάσταση δεν άργησε να βγει ελέγχου. Ένα από τα οχήματα προσπάθησε να εμβολίσει το άλλο, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους άνοιξε πυρ. Οι σκηνές που κατέγραψε το βίντεο του δείχνουν απόλυτο χάος, ανεξέλεγκτη βία και επικίνδυνες συνθήκες σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Η «μάχη» καρέ-καρέ

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατάσταση στον χώρο είναι εκτός ελέγχου. Ο ήχος από τα μαρσαρίσματα και τα στριγκλίσματα των ελαστικών καλύπτει τα πάντα, ενώ διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται απειλητικά και με μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και εμβολισμούς πάνω στην Πλατεία.

Η ένταση κορυφώνεται δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί. Οι λάμψεις από τα όπλα είναι ορατές μέσα στο σκοτάδι, ενώ πολίτες που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προφυλαχθούν από τα αδέσποτα πυρά. Το βίντεο καταγράφει την απόλυτη αναρχία που επικράτησε για λίγα λεπτά, μετατρέποντας μια κεντρική πλατεία σε πεδίο μάχης.

Το χρονικό της συμπλοκής

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά, με αφορμή έναν αρραβώνα που διαλύθηκε. Η συνάντηση των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών κατέληξε γρήγορα σε σύρραξη.

Η βία κλιμακώθηκε όταν ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης οικογένειας, προκαλώντας χάος. Μέσα στην αναταραχή, ένας εκ των επιβαινόντων βγήκε οπλισμένος και πυροβόλησε αρκετές φορές στον αέρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περαστικούς και οικογένειες.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η επέμβαση της Αστυνομίας, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους, ήταν καθοριστική για τη λήξη του επεισοδίου χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που διακρίνονται στο βίντεο να διαφεύγουν.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από την θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.

Πηγή: anagnostis.gr