Σοκ στο Άργος που όπως καταγγέλθηκε, οικογένεια Ρομά άρπαξε ανήλικο κορίτσι για να το βιάσει ο 19χρονος γιος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα με τους δύο γιους της πήγε την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, σε σπίτι 16χρονης, την άρπαξαν, την έβαλαν με τη βία στο αμάξι τους στο οποίο αναμένε ο πατέρας της οικογένειας και την μετέφεραν στο δικό τους σπίτι σε χωριό της Αργολίδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μητέρα της οικογένειας μαζί με τη νύφη της, την σύζυγο του άλλου της γιου καταγγέλεται ότι έβγαλαν στη 16χρονη τα ρούχα και μαζί με τον άλλον γιο της οικογένειας, οι τρεις τους, την ακινητοποίησαν για να την βιάσει ο άλλος γιος.

Η ανήλική όταν έμεινε μόνη της στο δωμάτιο κατάφερε να διαφύγει, ενημέρωσε τους γονείς της και ακολούθως κατήγγειλαν το περιστατικό στο ΑΤ, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.