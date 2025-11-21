Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 17χρονο κορίτσι μετά από επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, καθώς το θύμα της επίθεσης πήγαινε στο σχολείο. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σε σώμα και κεφάλι, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά που προκάλεσαν σοκ στο ιατρικό προσωπικό.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο κορίτσι. Ενα από τα σκυλιά εντοπίστηκε και το έχουν περιορίσει σε ένα κλουβί, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης με τραύματα στα πόδια, ενώ και το βράδυ της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, τα αδέσποτα επιτέθηκαν σε μια 21χρονη.