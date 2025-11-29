Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (29/11), στο Άργος, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, o θόρυβος από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Άργος ήταν τόσο έντονος που προκάλεσε άμεσο πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, με τους κατοίκους να σπεύδουν στο σημείο.

Πάντως, στον τόπο του συμβάντος, στην πόλη του Νομού Αργολίδας, έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η τραυματίας, η οποία ευτυχώς είχε τις αισθήσεις της παρά τον σοβαρό τραυματισμό, διακομίσθηκε αρχικά από το Άργος στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εκεί οι θεράποντες ιατροί έκριναν την κατάσταση της υγείας της 50χρονης ως σοβαρή και απαραίτητη τη άμεση διακομιδή της στο ΚΑΤ, στην Αθήνα, για περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα.