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Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που συμμετείχαν στο περιστατικό κρίθηκαν προφυλακιστέοι, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι πραγματοποίησαν προειδοποιητικές βολές, αρνούμενοι οποιαδήποτε πρόθεση να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν τον νεαρό οδηγό.

Η οικογένεια του θύματος ανέφερε ότι ο 20χρονος είχε πιστοποιημένη αναπηρία και ενδεχομένως πανικοβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου στο όχημά του.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να επανεξετάσουν την ποινική μεταχείριση της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τον θάνατο του νεαρού και τα νέα δεδομένα της βαλλιστικής εξέτασης.

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Ένα παιδί μόλις 20 ετών έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ. Η σφαίρα που είχε εισέλθει από το πίσω μέρος του κεφαλιού του προκάλεσε μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο, χωρίς οι γιατροί να μπορέσουν να ανατρέψουν την τραγική εξέλιξη.

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Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που συμμετείχαν στην καταδίωξη είχαν κριθεί προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, και είχαν πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μετά τον θάνατο του 20χρονου, τα νέα δεδομένα θα τεθούν υπόψη των δικαστικών Αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της υπόθεσης.

Κατά τις απολογίες τους, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν τον νεαρό. Υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά και ότι σκοπός τους ήταν να τον εκφοβίσουν, ώστε να σταματήσει.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο 20χρονος επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του και ότι είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Όπως φέρονται να κατέθεσαν, οι βολές έγιναν ενώ βρίσκονταν σε κίνηση και χωρίς να στοχεύουν προς το μέρος του.

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Το ιστορικό της αιματηρής καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος. Ο νεαρός δεν υπάκουσε στο σήμα και ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, κοντά στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους.

Εκεί σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ο 20χρονος δέχθηκε μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το βλήμα, σύμφωνα με τα ιατρικά στοιχεία που επικαλέστηκε η δικηγόρος της οικογένειας, εισήλθε από το ινιακό οστό και εγκλωβίστηκε στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου, προκαλώντας καταστροφικές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί είχαν διαπιστώσει ότι η εγκεφαλική βλάβη ήταν μη αναστρέψιμη.

Η μαρτυρία της μητέρας

Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι ο γιος της ήταν άτομο με αυτισμό και πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Κατά την ίδια, πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο.

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Η οικογένεια εκτιμά ότι δεν σταμάτησε στον αστυνομικό έλεγχο επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του και είχε βιώσει στο παρελθόν μια τραυματική εμπειρία αστυνομικής κράτησης.

Οι 13 κάλυκες και η βαλλιστική εξέταση

Στο σημείο της καταδίωξης περισυνελέγησαν 13 κάλυκες, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο του νεαρού βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι ο 20χρονος δεν είχε όπλο μαζί του, ενώ οι αστυνομικοί επιμένουν ότι οι βολές τους ήταν προειδοποιητικές.

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Καθοριστικές για την πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού θεωρούνται η βαλλιστική εξέταση, η ιατροδικαστική έκθεση, η τροχιά της μοιραίας σφαίρας και η αντιστοίχισή της με το υπηρεσιακό όπλο από το οποίο προήλθε.

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Ένα παιδί, όμως, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Και η Δικαιοσύνη καλείται τώρα να απαντήσει με ακρίβεια στο κρίσιμο ερώτημα: πώς μια καταδίωξη για έναν αστυνομικό έλεγχο κατέληξε σε 13 πυροβολισμούς και στον θάνατο ενός 20χρονου.