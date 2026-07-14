Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου να αυξάνεται κατακόρυφα.

Σήμερα πραγματοποιούνται συνολικά σαράντα τέσσερα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων ταξιδιωτών που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά για να επιβλέψει την ομαλή διεξαγωγή της επιβατικής κίνησης.

Ο υπουργός ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και να επιδεικνύουν υπομονή ενόψει της αύξησης των πληροτήτων.

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Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά, με την κίνηση στον Πειραιά και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση.

Μόνο για σήμερα Τρίτη (14/07), έχουν προγραμματιστεί συνολικά 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφήνας και 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές

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Νωρίς το πρωί, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επιβλέψει την ομαλή διεξαγωγή της επιβατικής κίνησης. Ο υπουργός συνομίλησε με ταξιδιώτες, επαγγελματίες οδηγούς, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται επί ποδός, καθώς και με τους ναυτικούς των πλοίων, ανταλλάσσοντας ευχές για καλό καλοκαίρι και ασφαλείς μετακινήσεις.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε:

«Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν για τις διακοπές τους στα νησιά μας κάθε χρόνο 10.700.000 άνθρωποι. Εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε εκατοντάδες λιμενικούς, χιλιάδες σε όλα τα λιμάνια μας, για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση του κόσμου, την οποία νομίζω οι άνδρες και οι γυναίκες μας την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω από όλα. Για αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας όπου κι αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλά ταξίδια, στους καπετάνιους ήρεμες θάλασσες. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας. Είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Σας παρακαλώ για να μπορέσουμε τα χαρούμε τις διακοπές μας έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη του Λιμενικού, που είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Ήθελα να ευχηθώ καλά ταξίδια, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, τους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουνε. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το απόγειο του Δεκαπενταύγουστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι’ αυτό παρακαλώ θερμά, λίγο υπομονή, καλή διάθεση, να ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και όλα θα πάνε καλά».