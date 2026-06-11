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Η Μεσόγειος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή θάλασσα. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος – το ρωμαϊκό Μάρε Νόστρουμ – που απλώνεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, αγγίζει τις ακτές 22 χωρών και φιλοξενεί περίπου 10.000 νησιά και νησίδες. Από τις ηφαιστειακές ακτές της Σικελίας μέχρι τους λευκούς βράχους της Σαρδηνίας και από τα φαράγγια της Κρήτης έως τους αμπελώνες της Μινόρκας, κάθε νησί αφηγείται τη δική του ιστορία. Όταν, λοιπόν, η βρετανική Telegraph επιχείρησε να κατατάξει τα κορυφαία νησιά της Μεσογείου, το εγχείρημα έμοιαζε σχεδόν αδύνατο.

Η εφημερίδα συνέκρινε 50 νησιά με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες, από τον αριθμό των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και τις βραβευμένες παραλίες μέχρι τα εστιατόρια Michelin, τα κορυφαία ξενοδοχεία, τα οινοποιεία, τα εθνικά πάρκα, τα καταδυτικά κέντρα και τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα που επιβεβαιώνει τη διαχρονική γοητεία της Ελλάδας, αλλά δίνει τελικά την πρωτιά στην Ιταλία.

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Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Σικελία

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Σικελία, συγκεντρώνοντας 985 βαθμούς. Το μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας και ολόκληρης της Μεσογείου εντυπωσίασε χάρη στον συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, φυσικής ομορφιάς και γαστρονομίας. Επτά μνημεία UNESCO, 22 αστέρια Michelin, δεκάδες εξαιρετικά ξενοδοχεία και φυσικά η επιβλητική παρουσία της Αίτνας συνέβαλαν στην πρωτιά. Το ενεργό ηφαίστειο, που δεσπόζει πάνω από το νησί, δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της Ευρώπης αλλά και βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Σικελίας. Στα νοτιοδυτικά, η Κοιλάδα των Ναών στο Αγκριτζέντο, με τους εντυπωσιακούς ελληνικούς ναούς της, υπενθυμίζει ότι η Μεγάλη Ελλάδα εξακολουθεί να ζει μέσα από τα μνημεία της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Σαρδηνία με 884 βαθμούς. Παρότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, παραμένει για πολλούς ένας σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Η Telegraph αναδεικνύει τις εντυπωσιακές παραλίες της, τα εθνικά πάρκα Ασινάρα και Λα Μανταλένα, καθώς και τους μυστηριώδεις προϊστορικούς πύργους nuraghe που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Η παραλία Cala Goloritzé αναδείχθηκε το 2025 ως η καλύτερη παραλία του κόσμου σύμφωνα με τη λίστα World’s 50 Best Beaches, ενώ συνολικά πέντε παραλίες της Σαρδηνίας συγκαταλέγονται στις κορυφαίες του πλανήτη.

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Το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Κρήτη, το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας και το υψηλότερα τοποθετημένο από όλα τα ελληνικά. Με 876 βαθμούς, το μεγαλύτερο νησί της χώρας κυριάρχησε στην κατηγορία των φυσικών θαυμάτων και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς της Ευρώπης. Η Κρήτη διαθέτει 650 μίλια ακτογραμμής, 148 παραλίες με Γαλάζια Σημαία και τρεις ακτές που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης σύμφωνα με το TripAdvisor.

Το Ελαφονήσι με τη ροζ άμμο του, το Μπάλος και τα Φαλάσαρνα συνεχίζουν να αποτελούν παγκόσμια τουριστικά σύμβολα. Παράλληλα, το φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης, ενώ η Κνωσός και τα υπόλοιπα μινωικά μνημεία θυμίζουν ότι εδώ γεννήθηκε ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της ηπείρου.

Τέταρτη στη λίστα βρέθηκε η Κύπρος με 806 βαθμούς. Το νησί διακρίθηκε τόσο για το φυσικό του περιβάλλον όσο και για τον πολιτιστικό του πλούτο. Τα αρχαιολογικά μνημεία της Πάφου, τα Τρόοδος και οι 58 παραλίες με Γαλάζια Σημαία συνέβαλαν καθοριστικά στην υψηλή κατάταξη. Το διάσημο χαλούμι, ένα από τα προστατευόμενα προϊόντα ονομασίας προέλευσης της Κύπρου, προσέθεσε επιπλέον βαθμούς στην αξιολόγηση.

Η πέμπτη θέση ανήκει στην Κορσική. Το γαλλικό νησί συνδυάζει επιβλητικά βουνά, πλούσια γαστρονομία και εξαιρετικές παραλίες. Το Μόντε Τσίντο, η υψηλότερη κορυφή του νησιού, φτάνει τα 2.706 μέτρα, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν περισσότερο Άλπεις παρά Μεσόγειο. Παράλληλα, η Κορσική διαθέτει βραβευμένα κρασιά, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και παραλίες όπως η Palombaggia και η Santa Giulia, οι οποίες συγκαταλέγονται στις κορυφαίες του κόσμου.

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Στην έκτη θέση βρίσκεται η Μάλτα, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στη μοναδική συγκέντρωση ιστορικών μνημείων σε τόσο μικρή έκταση. Τα μεγαλιθικά μνημεία της, το υπόγειο συγκρότημα Ħal Saflieni Hypogeum και η οχυρωμένη Βαλέτα συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό πολιτισμού που εκτείνεται σε περισσότερα από 5.000 χρόνια ιστορίας.

Κεφαλονιά, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της κατάταξης

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαγιόρκα στην έβδομη θέση, η Κεφαλονιά στην όγδοη, η Μινόρκα στην ένατη και η Ρόδος στη δέκατη. Η παρουσία της Κεφαλονιάς αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της κατάταξης. Το νησί του Ιονίου διακρίθηκε ιδιαίτερα για τα φυσικά του τοπία.

Ο Αίνος, η υψηλότερη κορυφή των Ιονίων, το Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που δημιουργήθηκε το 2023 και η παραλία Φτέρη, η οποία αναδείχθηκε τρίτη καλύτερη παραλία του κόσμου το 2025, συνέβαλαν καθοριστικά στην υψηλή του θέση.

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Η Ρόδος, που έκλεισε την πρώτη δεκάδα, εντυπωσίασε κυρίως χάρη στην ιστορική της κληρονομιά. Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και η Ακρόπολη της Λίνδου, με ιστορία που φτάνει στον 10ο αιώνα π.Χ., αποτέλεσαν βασικά πλεονεκτήματα. Το νησί διαθέτει επίσης 28 παραλίες με Γαλάζια Σημαία και περισσότερα από 200 χιλιόμετρα ακτογραμμής.

Ποια ελληνικά νησιά μπήκαν στην λίστα

Η ελληνική παρουσία δεν περιορίζεται όμως μόνο στην πρώτη δεκάδα. Στη συνολική κατάταξη των 50 νησιών, η Ελλάδα κυριαρχεί αριθμητικά. Η Κέρκυρα βρίσκεται στη 12η θέση, η Λέσβος στη 13η, η Σάμος στη 14η, η Πάρος στη 15η, η Νάξος στη 16η, η Χίος στη 17η, η Σαντορίνη στη 18η και η Ζάκυνθος στη 19η. Ακολουθούν η Άνδρος, η Λήμνος, η Κως, η Λευκάδα, η Θάσος, η Εύβοια, η Κάρπαθος, η Σκόπελος, η Τήνος, η Σκύρος, η Μήλος, η Αμοργός, τα Κύθηρα, η Ιθάκη, η Κάλυμνος και η Σύμη.

Η κατάταξη επιβεβαιώνει ότι η Μεσόγειος παραμένει ίσως η πιο πυκνή σε εμπειρίες θαλάσσια περιοχή του πλανήτη. Σε καμία άλλη θάλασσα δεν συνυπάρχουν τόσο κοντά ενεργά ηφαίστεια, μινωικά ανάκτορα, φοινικικοί ναοί, αραβικά κάστρα, βυζαντινά μοναστήρια, μεσαιωνικές πόλεις, παραλίες παγκόσμιας κλάσης και γαστρονομικές παραδόσεις που εκτείνονται σε χιλιάδες χρόνια.

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Η πρωτιά της Σικελίας ίσως να μην προκαλεί έκπληξη. Ωστόσο, η ισχυρή παρουσία της Κρήτης, της Κεφαλονιάς και της Ρόδου, μαζί με τις συνολικά 22 ελληνικές συμμετοχές στη λίστα των 50 κορυφαίων νησιών, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές της Μεσογείου, όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός αλλά και ως τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό.

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