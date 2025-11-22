Ο όμιλος Daily Mail & General Trust (DMGT) του λόρδου Ρόθερμιρ κατέληξε σε συμφωνία ύψους 500 εκατ. λιρών για την απόκτηση των τίτλων της Telegraph, κίνηση που αναμένεται να δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα δεξιόστροφα μιντιακά σχήματα στη Βρετανία.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε με την RedBird IMI, η οποία αναζητούσε αγοραστή μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης που είχε μπλοκάρει την προηγούμενη προσπάθεια εξαγοράς λόγω κανόνων περί ξένης κρατικής επιρροής.

Ρυθμιστικός «συναγερμός» και αντιδράσεις

Παρότι οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι η διαδικασία «θα προχωρήσει γρήγορα», θεωρείται βέβαιο πως η συμφωνία θα πυροδοτήσει ενδελεχή έλεγχο από την Ofcom και την CMA.

Η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου μιντιακού ομίλου προκαλεί ανησυχία στις εργατικές τάξεις ειδικά την ώρα που το Reform UK κερδίζει έδαφος.

Έμπειρος πρώην σύμβουλος των Εργατικών υπογραμμίζει ότι «η Telegraph και η Mail έχουν υπονομεύσει καριέρες υπουργών με σειρά αποκαλύψεων», επισημαίνοντας την ένταση που παραδοσιακά προκαλούν στους κόλπους του κόμματος.

Τι αλλάζει στο μιντιακό τοπίο

Ο DMGT διαθέτει ήδη τα Metro, i Paper και New Scientist, ενώ διαχειρίζεται το διαφημιστικό συμβόλαιο της Telegraph.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ίσως χρειαστεί να πουλήσει τίτλους όπως το Metro ή το i Paper για να μειωθούν οι αντιμονοπωλιακές πιέσεις.

Ο όμιλος τονίζει ότι η Telegraph θα διατηρήσει πλήρη συντακτική ανεξαρτησία και ότι θα πέσουν νέες επενδύσεις για να ενισχυθεί ο διεθνής της ρόλος.

Ο λόρδος Ρόθερμιρ δήλωσε πως «πάντα θαύμαζε την Telegraph», χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη βρετανική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας».



Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νέους περιορισμούς που απαγορεύουν την ιδιοκτησία βρετανικών εφημερίδων από ξένα κράτη, επιτρέποντας μόνο συμμετοχή έως 15%.

Η RedBird IMI – στην οποία συμμετείχε ο σεΐχης Μανσούρ των ΗΑΕ – είχε αναγκαστεί να αναζητήσει νέο μοντέλο εξαγοράς.

Ο DMGT διαβεβαιώνει ότι η νέα συμφωνία συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο και «δεν περιλαμβάνει κρατικά κεφάλαια από το εξωτερικό».

Με πληροφορίες από theguardian.com