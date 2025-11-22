Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας γυμνός ποδηλάτης δέχεται μπουνιά από διερχόμενο μοτοσικλετιστή και σωριάζεται στο έδαφος μαζί με το ποδήλατό του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ένας γυμνός ποδηλάτης να κινείται ανυποψίαστος με το ποδήλατό του στους δρόμους του Κόλτσεστερ, μια πόλη στην κομητεία του Έσσεξ στη Βρετανία. Όπως φαίνεται, μάλιστα, ο αναβάτης του ποδηλάτου έχει στην πλάτη του μια πράσινη σημαία, ενώ φοράει κι ένα πράσινο καπελάκι.

Ξαφνικά στο πλάνο μπαίνει ο δράστης με τη μηχανή του, ο οποίος πλησιάζει τον ποδηλάτη και τον χτυπάει με τη γροθιά του, ρίχνοντάς τον με δύναμη στο πεζοδρόμιο.

Αμέσως μετά το χτύπημα ο ποδηλάτης μένει στο έδαφος ακίνητος, ενώ ακούγονται τρομαγμένες φωνές.