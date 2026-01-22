Με δάκρυα στα μάτια της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ κατηγόρησε τον εκδοτικό όμιλο της εφημερίδας Daily Mail ότι έβαλε κοριό στο περβάζι του παραθύρου της και ότι χρησιμοποίησε πληροφορίες που απέσπασε από την υποκλοπή της σταθερής της τηλεφωνικής γραμμής

Η 60χρονη Χάρλεϊ, είναι μία από τους επτά ενάγοντες, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι και ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, που μηνύουν τον εκδότη της Mail, την Associated Newspapers, για φερόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τη δεκαετία του 2010.

Η Associated, η οποία εκδίδει επίσης την Mail on Sunday, χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της «παράλογες συκοφαντίες».

Ο Πρίγκιπας Χάρι παρέστη στο δικαστήριο για να την στηρίξει

Η Χάρλεϊ, η δεύτερη μάρτυρας των ενάγοντων, έχει ασκήσει αγωγή για 15 άρθρα τα οποία, όπως ισχυρίζεται, περιείχαν πληροφορίες που αποκτήθηκαν παράνομα, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών λεπτομερειών σχετικά με την εγκυμοσύνη της στον γιο της Ντέμιαν αλλά και διαφωνίες με τον αποθανόντα πατέρα του, Στιβ Μπινγκ.

Ενώ απάντησε με σθένος σε ορισμένες ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης από τον δικηγόρο της Associated, Αντονι Γουάιτ, σε κάποιες στιγμές έβαλε ένα χαρτομάντιλο στο πρόσωπό της και σκούπισε τα δάκρυά της.

Στο δικαστήριο παρευρέθηκε ο Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος εμφανίστηκε ο ίδιος στο εδώλιο των μαρτύρων την Τετάρτη. Καθόταν δίπλα στον γιο της Χάρλεϊ, Ντέμιεν, χτυπώντας τον στην πλάτη για να τον στηρίξει όταν εκείνη συγκινήθηκε.

Η Χάρλεϊ απέρριψε κάθε υπόνοια ότι κάποιοι φίλοι της, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου του Eλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, είχαν διαβιβάσει εμπιστευτικές πληροφορίες στον Τύπο.

Είπε ότι τα τηλέφωνά της είχαν υποκλαπεί και ότι στα παράθυρα του σπιτιού της είχαν τοποθετηθεί κοριοί «που άκουγαν όλες τις συνομιλίες μου».

«Ήταν πολύ οδυνηρό», είπε. Στην γραπτή κατάθεσή της, υποστήριξε ότι το 2020 ανάκαλυψε αυτή τη «βάρβαρη παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής» που την είχε συντρίψει.

Μεγάλο μέρος της ανάκρισης του Γουάιτ επικεντρώθηκε στο αν η Χάρλεϊ θα μπορούσε να είχε μάθει νωρίτερα για τις αξιώσεις της κατά της Mail, με τον εκδότη να υποστηρίζει ότι οι αγωγές είχαν κατατεθεί πολύ αργά.

Ο πρώην της, Χιου Γκραντ την προειδόποιησε αλλά δεν τον άκουσε

Είπε ότι πληροφορήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον πρώην σύντροφό της, τον ηθοποιό Χιου Γκραντ, το 2015, όταν της είπε ότι μπορούσε να υποβάλει αγωγή εναντίον ενός άλλου εκδοτικού ομίλου, του Mirror Group Newspapers.

Κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έδωσε όλα τις αποζημιώσεις που κέρδισε από την MGN, 350.000 λίρες ( περίπου 400.000 ευρώ), στην «Hacked Off», μια ομάδα που αγωνίζεται για τη μεταρρύθμιση του Τύπου και την οποία υποστηρίζει ο Γκραντ, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είχε «ποτέ κάποια σοβαρή συζήτηση μαζί του για το θέμα».

«Μερικές φορές προσπάθησε να μου το πει, αλλά φοβάμαι ότι δεν τον άκουσα πραγματικά», είπε. «Είμαστε απλά ανόητοι μαζί… ίσως δεν είμαι πολύ καλή φίλη».

