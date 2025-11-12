Η 60χρονη σταρ πόζαρε ξανά με μπικίνι, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη σιλουέτα που την έχει κάνει σύμβολο διαχρονικής ομορφιάς.

Για τη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Χάρλεϊ επέλεξε ένα ζωηρό πορτοκαλί μπικίνι από τη δική της συλλογή μαγιό, ποζάροντας στον κήπο του σπιτιού της στο Τενεσί, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στη λεζάντα της ευχήθηκε απλώς «χαρούμενη Τρίτη», ενώ οι followers της γέμισαν τα σχόλια με θαυμασμό και αγάπη: «Το κορμί!», «Απλά εκθαμβωτική», «Η τέλεια γυναίκα», «Τα 60 δεν ήταν ποτέ τόσο όμορφα», ήταν μερικά μόνο από όσα της έγραψαν.

Με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως το στιλ και η γοητεία δεν έχουν ηλικία.