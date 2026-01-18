Η 60χρονη Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ προκάλεσε αίσθηση στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες, στις οποίες εμφανίζεται γυμνή μέσα στο μπάνιο.

Η ηθοποιός ταξίδεψε σε ιδιωτικό θέρετρο μαζί με τον γιο της, Ντέμιαν, και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή τους. Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχωρίζουν φωτογραφίες όπου ποζάρει σε μπανιέρα γεμάτη αφρούς, καθώς και ένα καρέ στο οποίο εμφανίζεται γυμνή με γυρισμένη την πλάτη, την ώρα που κάνει ντους.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης εικόνες με τον γιο της, πόζες με μαγιό, αλλά και στιγμιότυπα από τις βραδινές εξόδους της κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, σημείωσε: «Θεέ μου. Λατρεύω τις Μαλδίβες και ήμουν ενθουσιασμένη που ήμουν από τους πρώτους επισκέπτες στο ολοκαίνουργιο, ιδιωτικό νησί Here Baa Atoll Maldives. Φτάσαμε με υδροπλάνο κατευθείαν στη δική μας προβλήτα της βίλας. Τι τέλειος τρόπος να ξεκινήσει το 2026».