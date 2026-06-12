Γυναίκα σώθηκε εκ θαύματος από δύο φίλους που έκαναν βόλτα (Φωτογραφία από Χ)

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Δύο φίλοι στις ΗΠΑ ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα, όσο έκαναν βόλτα με όχημα ATV στην εξοχή. Εντόπισαν μια γυναίκα που ήταν παγιδευμένη μέχρι το λαιμό σε λάσπη, συνειδητοποιώντας λίγο αργότερα πως επρόκειτο για μια αγνοούμενη που αναζητούνταν εδώ και τρεις ημέρες.

Η απίστευτη διάσωση μιας αγνοούμενης γυναίκας

Το Σάββατο, ο δύο άνδρες, ο Άνταμ Σάντμπεκ και ο Μάικ Γκραβάλιν αποφάσισαν να κάνουν βόλτα στα απομακρυσμένα μονοπάτια της βόρειας Μινεσότα, επιλέγοντας μια εναλλακτική διαδρομή. Κάποια στιγμή, επιχειρώντας να συντομεύσουν τη διαδρομή, εντόπισαν ένα εγκαταλελειμμένο μίνι βαν σε έναν χωματόδρομο γεμάτο λακούβες.

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Πριν προλάβουν να αντιδράσουν, είδαν ένα σώμα μέσα στη λάσπη. «Θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου: “Θεέ μου, σε παρακαλώ να μην είναι νεκρή”», εξομολογήθηκε ο Σάντμπεκ.

Pair of ATVers rescue missing woman stuck in 'quicksand' mud for 3 days on Minnesota trail: 'It had to be God' https://t.co/ig3tV2cfgh pic.twitter.com/lnv28wd1xS June 12, 2026

Μόλις πλησίασαν, αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα ζητούσε με δυσκολία βοήθεια. Χωρίς καμία καθυστέρηση, οι δύο φίλοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσουν την επικοινωνία μαζί της. Η 68χρονη Κάθριν Γουέσνερ τους εξήγησε ότι είχε παγιδευτεί στη λάσπη από τότε που βγήκε από το όχημά της πριν από τρεις ημέρες

Όπως ανέφερε, ήταν αναγκασμένη να παρακολουθεί τη στάθμη της λάσπης να ανεβαίνει επικίνδυνα λόγω των βροχών, καταλήγοντας σε κατάσταση σοβαρής αφυδάτωσης και με εμφανή εγκαύματα από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η κυρία Γουέσνερ είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη με προβλήματα υγείας. Μετά τη διάσωσή της από τους δύο άνδρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και την επομένη επανενώθηκε με την οικογένειά της.

Οι αρχές διερευνούν ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο απομακρυσμένο αυτό μονοπάτι.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το χέρι του Θεού μας οδήγησε σε εκείνη», είπε ο Σάντμπεκ, ενώ ο Γκραβάλιν χαρακτήρισε τη διάσωση ως «μια από τις πιο ηρωικές στιγμές» της ζωής του.