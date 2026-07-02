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Ο φύλακας ασφαλείας επιβίωσε εντός ενός τσιμεντένιου θαλάμου που τον προστάτευσε από την κατάρρευση, ενώ οι ομάδες διάσωσης του παρέχουν νερό και ιατρική φροντίδα.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σταθερή και εκφράζουν αισιοδοξία για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης απεγκλωβισμού εντός του επόμενου εικοσιτετραώρου.

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Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης στη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν ζωντανό τον 43χρονο Ερνάν Χιλ, οκτώ ημέρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό που ισοπέδωσε την περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 350 διασώστες από επτά χώρες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τον άνδρα.

Ο Χιλ, που εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας, εγκλωβίστηκε όταν κατέρρευσε ένας πολυώροφος χώρος στάθμευσης δίπλα στο εμπορικό κέντρο Galerias Playa Grande, στην περιοχή Κατία Λα Μαρ. Οι διασώστες τον εντόπισαν το περασμένο Σάββατο, όμως χρειάστηκαν αρκετές ημέρες επίπονων εργασιών μέχρι να αποκτήσουν άμεση οπτική επαφή μαζί του, καθώς βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου εννέα μέτρα εξαιρετικά ασταθών ερειπίων.

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«Μας έδωσε κουράγιο»

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι διασώστες περιγράφουν τον 43χρονο ως ιδιαίτερα αισιόδοξο και ευδιάθετο, επισημαίνοντας ότι ήταν εκείνος που τους έδινε κουράγιο κατά τη διάρκεια της δύσκολης επιχείρησης. Η σύζυγός του χαρακτήρισε την επιβίωσή του «θαύμα».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικές ομάδες από τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Πορτογαλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαδρομές πρόσβασης που κατασκεύαζαν προς το σημείο όπου βρισκόταν ο εγκλωβισμένος κατέρρεαν επανειλημμένα, αναδεικνύοντας τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετώπιζαν τόσο οι διασώστες όσο και ο ίδιος.

Ύστερα από ολονύχτιες προσπάθειες, οι ομάδες έρευνας κατάφεραν να αποκτήσουν την πρώτη οπτική επαφή με τον Χιλ. Σε βίντεο που καταγράφηκε από μικροσκοπική κάμερα, η οποία εισήχθη μέσα από τα ερείπια, ένας Χιλιανός πυροσβέστης του ζητά να κοιτάξει προς τον φακό.

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo.



La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que… https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

Ο 43χρονος εμφανίζεται με τραυματισμένο και ματωμένο το ένα μάτι, φορώντας προστατευτική μάσκα που οι διασώστες είχαν περάσει νωρίτερα μέσα από μια μικρή οπή, ώστε να τον προστατεύσουν από τη σκόνη. Του ζήτησαν επίσης να φορέσει προστατευτικά γυαλιά, καθώς οι εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών συνεχίζονται με εξαιρετική προσοχή.

Ο Ρικάρντο Άριας, μέλος του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα, δήλωσε στην τοπική δημοσιογράφο Τζόαν Καμάργκο ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Όπως ανέφερε, οι διασώστες κατάφεραν να του δώσουν νερό και να τον συνδέσουν με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. «Μας είπε ότι δεν έχει ούτε ένα θρυμματισμένο νύχι. Είναι καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ο Χιλ σώθηκε επειδή ο χώρος όπου βρισκόταν τον προστάτευσε από τη βίαιη κατάρρευση του κτιρίου.

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Ο Μάρκο Αντόνιο Φράνκο, μέλος του Μεξικανικού Ερυθρού Σταυρού, περιέγραψε τον εγκλωβισμένο ως έναν ιδιαίτερα χαρούμενο άνθρωπο, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε ακόμη και ποτά ενυδάτωσης με συγκεκριμένες γεύσεις, τα οποία οι διασώστες έσπευσαν να του προμηθεύσουν. Όπως είπε, ο ίδιος ο Χιλ ενθαρρύνει συνεχώς τα σωστικά συνεργεία, αναγνωρίζει τα μέλη τους και τους λέει πόσο χαίρεται κάθε φορά που επιστρέφουν κοντά του, ενώ πολλοί επισημαίνουν ότι «τους δίνει κουράγιο».

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα, Βάγκνερ Λέιβα, αποκάλυψε ότι ο φύλακας βρισκόταν μέσα σε έναν μικρό τσιμεντένιο θάλαμο στο υπόγειο του χώρου στάθμευσης όταν σημειώθηκαν οι δύο σεισμοί. Ο συγκεκριμένος χώρος λειτούργησε σαν προστατευτικό κέλυφος, δημιουργώντας έναν θύλακα επιβίωσης που τον προστάτευσε από περίπου 140 τόνους ερειπίων.

Όπως δήλωσε στο Reuters, οι διασώστες κατάφεραν έπειτα από ημέρες να του δώσουν νερό, ενώ περίπου στις 22:00 τοπική ώρα της προηγούμενης νύχτας είχαν και την πρώτη σωματική επαφή μαζί του. Οι ομάδες εκφράζουν αισιοδοξία ότι ο Ερνάν Χιλ θα απεγκλωβιστεί με ασφάλεια μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

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Με πληροφορίες από CNN.com