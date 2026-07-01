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Τη διάσωση του παιδιού πραγματοποίησε ομάδα Ιορδανών διασωστών, ενώ ο μικρός Κλίμπερ Μοράν μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Οι επίσημοι απολογισμοί της καταστροφής κάνουν λόγο για 1.943 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και περίπου 46.000 αγνοούμενους, ενώ χιλιάδες κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για οξείες ελλείψεις τροφίμων, κατάρρευση των βασικών υποδομών και σοβαρούς κινδύνους εξάπλωσης επιδημιών στις πληγείσες περιοχές.

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Έξι ημέρες μετά του ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στην Βενεζουέλα και ένα αγόρι τριων ετών εντοπίστηκε ζωντανό στα συντρίμμια κτιρίου στην Λα Γουάιρα, χαρίζοντας λίγη ελπίδα σε όσους αναζητούν ακομη τους αγαπημένους και γνωρίζουν πως μετά το πρώτο κρίσιμο τρίημερο-που παρήλθε το Σάββατο- οι πιθανότητες ο δικός του άνθρωπος να γυρίσει κοντά τους είναι λιγοστές.

Ο Κλίμπερ Μοράν, ηλικίας τριών ετών, ανασύρθηκε ζωντανός στη συνοικία Λος Κοράλες από ομάδα ιορδανών διασωστών , αφού πέρασε έξι ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, όπως αναφέρει σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, κοινοποιώντας βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

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Το αγοράκι διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, τα ζωτικά σημεία του παιδιού ήταν καλά κατά τον απεγκλωβισμό του, γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες των γιατρών για την πλήρη ανάρρωσή του.

🇻🇪🚨🇯🇴 Jordan SAR team rescues a 3 year old baby boy after 5 days under the rubble



Great W by Jordan 🙏 https://t.co/qxKAlvEBHn June 30, 2026

Στο μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών έχει επισήμως φτάσει τους 1.943, οι τραυματίες ανέρχονται σε 10.500 ενώ περίπου 46.000 αγνοούνται. Οι δεεπιζώντες υφίστανται οξείες ελλείψεις τροφίμων και σοβαρό ζήτημα στέγασης και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποίησε ο ΟΗΕ.

Σε πολλές σεισμοπαθείς περιοχές τα κτίρια κατεδαφίστηκαν: με βάση δορυφορικές εικόνες, η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, η NASA, υπολόγισε πως κάπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ υπέστησαν επίσης βαριά πλήγματα ζωτικής σημασίας υποδομές.

Ελλέιψεις τροφίμων και εντάσεις μεταξύ του πληθυσμού

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), που υπέστη τις πιο βαθιές πληγές, «οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες είναι κατά μεγάλο μέρος τους κομμένες», επισήμανε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

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«Οι εντάσεις στον πληθυσμό αυξάνονται, καθώς η πρόσβαση στη βοήθεια παραμένει περιορισμένη», πρόσθεσε .

Στη Γουάιρα, η Ντανιέλα Άρμας, δεκαοκτάχρονη πωλήτρια, που τραυματίστηκε όταν έγιναν οι σεισμοί, περιέγραψε κατάσταση που παραπέμπει σε ταινίες καταστροφής: «διανέμεται βοήθεια εδώ (…) αλλά μερικές φορές κόσμος σκοτώνεται για να πάρει τρόφιμα (…) Ο κόσμος δίνει μάχη, λες κι είμαστε σε κοκορομαχία».

Με αυτό το δραματικό φόντο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) έκανε χθες έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 ανθρώπους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

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«Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες ήδη δυσκολεύονταν να προμηθευτούν βασικά τρόφιμα. Τώρα, με το βιός τους κατεστραμμένο, τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλές απειλούνται να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην επισφάλεια», εξήγησε η Στέφανι Χόχσετερ, η διευθύντρια της υπηρεσίας στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στις αρχές του 2026, 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

ΠΟΥ: Κίνδυνος εξάπλωσης επιδημιών

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών, καθώς τα συστήματα καταγραφής αγνοουμένων και θυμάτων είναι «ανεπαρκή».

Η σωρεία προβλημάτων του συστήματος υγείας, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τις εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, ενδέχεται να ευνοήσουν την εκδήλωση «ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης», προειδοποίησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η UNHCR υπολογίζει πως οι ανάγκες της είναι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για να προσφέρει προσωρινά στέγη σε περίπου 30.000 ανθρώπους, για έξι μήνες.

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«Πάνω από το 80% της πολιτείας Λα Γουάιρα βρίσκεται σε κρίση, χρειάζεται οι αρχές να δράσουν. Πρέπει τουλάχιστον να επικεντρωθούν σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η παροχή πόσιμου νερού, ο καθαρισμός», είπε ο Πάμπλο Αλφόνσο, 64 ετών, που ζει πλέον σε σκηνή.

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Εν αναμονή, οι επιζώντες τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, όπως ο Σέλιξ Ρουίς, στη Σιουδάδ Πιάρ (ανατολικά), που κοιμάται στον χώρο στάθμευσης φαρμακείου. «Κανένας δεν θέλει να πάει σε κέντρο υποδοχής», σεισμοπαθών, διότι αν πάει «είναι σαν να είναι στον δρόμο», είπε.

Άλλοι έχουν σηκώσει τα μανίκια, όπως η Ντιορχαΐλις Εσκαλόνα, γιατρός 23 ετών: «Έπειτα από δυο ημέρες άρχισα να εργάζομαι ως εθελόντρια», εξήγησε. «Σε συναισθηματικό επίπεδο, με συντρίβει το ότι βλέπω τόσο πολλές χαμένες ζωές εξαιτίας του σεισμού, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το ύψος της βοήθειας που θα χορηγήσει στη Βενεζουέλα σε συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια, που θα μοιράσει μεταξύ ΜΚΟ και υπηρεσιών του ΟΗΕ.

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Τον Ιανουάριο, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση στο Καράκας και απήγαγε τον σοσιαλιστή μέχρι τότε πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, που πλέον αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για υποτιθέμενη διακίνηση ναρκωτικών. Έκτοτε, η Ουάσιγκτον και το Καράκας αποκατέστησαν τις σχέσεις τους και η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, ενώ παίρνει τον έλεγχο τομέων εξόρυξης πρώτων υλών, μεταλλευμάτων και υδρογονανθράκων, στη χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

Αυτοσχέδιο νεκροτομείο

Στην προκυμαία του λιμανιού στη Γουάιρα στήθηκε αυτοσχέδιο νεκροτομείο. Από τις πρώτες ημέρες, τραυματίες και πτώματα διακομίζονται ασταμάτητα σε νοσοκομεία. Οι υποδομές έχουν κορεστεί.

«Μου είπαν ότι η αδελφή μου και τα παιδιά της είναι εδώ πέρα, όπως και τα παιδιά του αδελφού μου», είπε ο Ουίλκερ Μολάγια, 25 χρονών, στη γραμμή αναμονής για την αναγνώριση θυμάτων. «Στο σπίτι μας μέναμε έντεκα άνθρωποι, μόνο δυο από εμάς επιβιώσαμε, επειδή ήμασταν στη δουλειά».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που επικαλέστηκε την υπηρεσιακή πρόεδρο, 38 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές, τρία από τα οποία βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί μετά την τραγωδία. Κατά τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έστειλαν πάνω από 40 ομάδες διασωστών· επιχειρούν «πάνω από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο, με πάνω από 160 σκυλιά» ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων.