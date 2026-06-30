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Νέο βίντεο από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, που έρχεται στη δημοσιότητα, καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το βίντεο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες πολυώροφο κτίριο καταρρέει στο Καράκας, την ώρα που πανικόβλητοι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

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Βίντεο-σοκ από τη στιγμή του σεισμού στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.719, ενώ ακόμη 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια.

Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή.

Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, οι οποίες συλλέχθηκαν στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τους σεισμούς, σύμφωνα με τους ερευνητές Κόρεϊ Σερ και Τζέιμον Βαν Ντεν Χεκ του Κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Αν και στις μεγάλες φυσικές καταστροφές γενικά θεωρείται πως επιζώντες δύσκολα εντοπίζονται αφού περάσουν 72 ώρες, η Βενεζουέλα μοιάζει να βρίσκεται σε εκκρεμές ανάμεσα στη βούληση να σωθούν περισσότερες ζωές και στην απελπισία απέναντι στις αρχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς και υπερβολικά παθητικές, ιδιαίτερα ως προς τη δράση του στρατού.

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«Όλοι λένε πως δεν απομένει πια κανένας (ζωντανός), αλλά είμαστε ακόμα εδώ, περιμένουμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον», εξήγησε ο Εδουάρδο Καρδόσο, εργάτης γης που βοηθά τους διασώστες στην Τουράκας, άλλη σεισμοπαθή κοινότητα στα παράλια.

«Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς (…). Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», δήλωνε προχθές Κυριακή η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία δέχεται επικρίσεις από πολλές πλευρές.

Κατά τη διάρκεια των εφιαλτικών ωρών πριν από την άφιξη ξένων διασωστών, πολλοί πολίτες αναγκάστηκαν να ψάχνουν στα συντρίμμια μόνοι τους, με γυμνά χέρια, ελλείψει μηχανημάτων έργου και ανύψωσης.

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Την κατάσταση επιδείνωσε η απαγόρευση των αρχών προς τους εθελοντές να μεταβαίνουν στη Γουάιρα χωρίς έγγραφη άδεια.

Οι ζημιές εκτιμάται πως θα φτάσουν τα επτά δισεκατομμύρια δολάρια ή, με άλλα λόγια, το 6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η τραγωδία πλήττει σκληρά τη χώρα, η οποία βίωνε εδώ και χρόνια βαθιά οικονομική κρίση και σφοδρές, αλλεπάλληλες πολιτικές συγκρούσεις.

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